Si solo pudiéramos tener un conjunto de Zara elegiríamos este viral con cremalleras que ha causado furor en Instagram y ha conquistado a Amelia Bono

Amelia Bono no ha parado de sorprendernos con los mejores looks de primavera durante sus vacaciones de Semana Santa. La influencer, que dejaba Madrid durante unos días para disfrutar de Marbella junto a su marido, Manuel Martos, nos ha dejado con la boca abierta, literalmente, con las sandalias cómodas de Zara con las que dejaba de lado sus zapatillas favoritas o la eterna camiseta de rayas y pantalones blancos que metió en su maleta y que lució de maravilla en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 464.000 seguidores. Pero ella no ha sido la única referente de estilo que nos ha mostrado en las redes sociales las tendencias más estilosas de esta primavera 2023. Eugenia Martínez de Irujo nos creaba desde Sevilla un par de necesidades que se convertirán, sin duda, en las claves de esta temporada, como la original blusa con transparencias que lució junto a su hija, Tana Rivera, en la procesión de la Esperanza de Triana. María Pombo nos enamoró con el vestido de brillos rosa que lució en Almería y que ya tiene lista de espera y Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, por su parte, nos deleitaron en sus vacaciones de Semana Santa por Caribe y Miami donde lucieron, entre otras combinaciones infalibles, los pantalones cargo de Zara para llevar con bañador y sandalias cómodas o el vestido cut out más viral, sexy y perfecto para las noches de fiesta. Y cuando estas vacaciones de Semana Santa daban sus últimos coletazos, Amelia Bono nos presentaba este conjunto de Zara viral con cremalleras que ya ha causado furor en Instagram y que sería el que elegiríamos sin pensarlo si tan solo tendríamos que elegir uno.

Porque si aún teníamos alguna duda, los conjuntos más pijos de Zara y los más elegantes que necesitas para brillar esta temporada son tendencia, palabra de Rocío Osorno, María Fernández-Rubiés y ahora también de Amelia Bono. El look perfecto para esta primavera que ha compartido en Instagram con sus seguidores integra la última colección de Zara y está compuesto por dos partes. Por un lado se encuentra el top chaleco crop con frunce y por el otro un pantalón con cremalleras que han causado furor en Instagram y que no tardarán en tener lista de espera.

Top chaleco crop frunce, de Zara (25,95 euros)

Top chaleco de Zara. Zara

Pantalón full length cremalleras, de Zara (35,95 euros)

Pantalón full lenght con cremalleras de Zara. Zara

Ahora sí, le tenemos que agradecer a Amelia Bono, que completaba su look perfecto para esta primavera 2023 con unas gafas de sol de Celine, el gran descubrimiento que nos daba a conocer: este conjunto de Zara viral con cremalleras que ya ha causado furor en Instagram y que se convertirá en nuestro elegido esta primavera.