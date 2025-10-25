Tendencias de calzado que debes evitar este otoño 2025

Parece que el armario del próximo otoño se prepara para una purga en toda regla. La moda, fiel a su ciclo de renovación, ha decidido sentenciar varias de las tendencias en calzado que hasta hace poco parecían inamovibles, marcando así el fin de una era estilística dominada por la exageración. Las primeras en caer son esas zapatillas de deporte de volúmenes desproporcionados, junto a los imposibles tacones de aguja con plataforma, dos siluetas que ceden su espacio a una elegancia más contenida y atemporal.

De hecho, la reorganización llega a todos los niveles del zapatero. Los botines cortos que se ajustaban al tobillo, una constante en las últimas temporadas, pierden definitivamente su hegemonía. En el terreno del calzado plano, las clásicas bailarinas, que fueron un básico indiscutible, son ahora relegadas al fondo del armario, consideradas una opción anticuada que ya no encaja con las nuevas directrices de la moda.

Por otro lado, el hueco dejado por las bailarinas lo ocupan con fuerza los zapatos de inspiración masculina. Modelos como los Derby y los Oxford se perfilan como los nuevos favoritos para el día a día, impulsando la nueva estética andrógina que dominará los meses fríos. La propuesta se completa con una paleta de colores sobria y elegante que abarca desde el burdeos y el verde bosque hasta el crema o un clásico negro brillante.

El regreso de la elegancia clásica al zapatero

En este sentido, la gran protagonista de la temporada será, sin duda, la bota alta. Confeccionada en ante y con una caña que se eleva hasta la rodilla, se consolida como la pieza predilecta del otoño para construir estilismos más elaborados y con un aire de distinción. Esta silueta imponente y sofisticada se convierte en el relevo natural de los botines cortos, aportando una dosis extra de elegancia a cualquier conjunto.

Asimismo, el calzado más informal también se reinventa por completo. Las zapatillas abandonan las proporciones exageradas para abrazar siluetas mucho más estilizadas y con una clara inspiración retro. Los nuevos modelos se centran en la lona, ya sea en un imperecedero blanco o en colores vibrantes y atrevidos como el rojo brillante, demostrando que la comodidad no tiene por qué estar reñida con un diseño cuidado y contemporáneo.

Un nuevo paradigma de estilo

En definitiva, todo apunta a que el otoño de 2025 nos invita a apostar por una sofisticación mucho más sutil. Es un cambio de rumbo que prioriza las líneas puras y los diseños clásicos frente a las estridencias pasajeras, construyendo un armario donde la calidad y la atemporalidad son los verdaderos pilares del estilo. El zapatero se convierte así en un reflejo de una moda más reflexiva, donde cada elección habla de personalidad, coherencia y evolución estética.