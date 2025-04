Tengo una boda en Menorca este abril y estos son los vestidos de marca española perfectos

Los días con cielos despejados, soleados y con buenas temperaturas no son las únicas señales que nos están indicando que estamos en plena primavera, sino que también el inicio de las bodas, bautizos o comuniones. Es decir, una de las temporadas favoritas de las invitadas más sabias del sector de la moda, así como la oportunidad perfecta para hacerse con el atuendo de ensueño que brinda elegancia y mucha, mucha y mucha tendencia. Las marcas españolas tanto low cost como especializadas en el slow fashion ya han puesto a nuestro alcance una serie de diseños que no dejan desapercibido a nadie. Y sobre todo, a aquellas que son fanáticas de los vestidos de invitada.

No cabe duda de que los vestidos son uno de los looks de invitada más saciados durante la temporada de primavera-verano de todos los años. Y a estas alturas, todas las alternativas no solamente son más que acertadas o válidas, sino que pertenecen a un gran abanico de posibilidades que nos ayudan a ser originales y creativas en nuestra selección. Vestidos bohemios, con volantes, protagonizados por transparencias o encajes o llamativos a causa de una combinación de colores alegres. Bien es cierto que escojamos el modelo que escojamos siempre debemos estar en sintonía con aquello que más nos identifique o nos sintamos más cómodas. No obstante, según las tendencias de invitada, veremos los diseños más desenfadados, confeccionados con materiales ligeros o fluidos y con estampados étnicos o florales. Eso sí, además de ver el mantequilla o el chocolate como los colores más llevados, también seguiremos escogiendo los clásicos, como el rojo, el negro o los pasteles.

10 vestidos de invitada de marcas españolas perfectos para bodas en la costa esta primavera

No cabe duda de que durante la primavera, una de las bodas que más vemos son las celebradas en la costa, ya sea por gusto de los novios o por el maravilloso y cálido clima que nos brinda la localización. Pues bien, este abril tenemos una boda en Menorca y no hemos perdido el tiempo en buscar los 10 vestidos de invitada de marcas españolas perfectos para todos los estilos y bolsillos, además de ser originales para no coincidir con nadie.

Vestido palabra de honor, de Nutka Studios (rebajado a 89 euros)

Vestido palabra de honor. Nutka Studios

Vestido de cuello drapeado, de Mango (50 euros)

Vestido de cuello drapeado. Mango

Vestido de estampado floral, de Simorra (248 euros)

Vestido de estampado floral. Simorra

Vestido bohemio con volantes, de Bruna (198 euros)

Vestido bohemio con volantes. Bruna

Vestido de efecto satinado, de Redondo Brand (199 euros)

Vestido de efecto satinado. Redondo Brand

Vestido de estampado étnico, de Carmen Says (130 euros)

Vestido de estampado étnico. Carmen Says

Vestido escote bardot, de Miss Olalla (193 euros)

Vestido escote bardot. Miss Olalla

Vestido con fular al tono, de Aware Barcelona (179 euros)

Vestido con fular al tono. Aware Barcelona

Vestido en mantequilla, de Coosy (130 euros)

Vestido en mantequilla. Coosy

Vestido con detalles fruncidos, de Zara (80 euros)

Vestido con detalles fruncidos. Zara

Con esta selección de vestidos de invitada de primavera queda más que demostrado que podemos asistir a bodas, bautizos y comuniones de una manera creativa sin ser aburridas. ¿Cuál es tu favorito?