La boda más pija (e influencer) del fin de semana: el vestido de novia de escote bardot de Claudia Parras

Los mejores looks del fin de semana no solo los hemos encontrado en el Baile de la Rosa en Mónaco, también en la boda de Claudia Parras y Diego Rovira en Madrid. La influencer y el DJ, no han defraudado con una boda y fiesta posterior por todo lo alto, que abre todo el aluvión de enlaces que tenemos este 2025 en el mundillo de las redes sociales. La prescritora de moda, que además de triunfar en redes, también tiene su marca de moda, ha dado el 'sí, quiero' este sábado 29 de marzo en la capilla de Nuestra Señora de Begoña, donde no han faltado influs y amigas como Melissa Villareal o Isa Hernáez.

Obviamente, además de en los detalles de organización y decoración de la boda, nosotras nos hemos fijado en el vestido de la novia de lo más clásico, pijo y elegante. Eso sí, aún desconocemos quién ha sido la firma encargada de realizar este diseño en color marfil, alejado del clásico blanco, que resalta aún más su bronceado y rubia melena de Claudia. La iglesia, decorada al detalle, ha contado con el trabajo de Filandón del Val, y el arco floral a la salida de la capilla, obra de Elena Suárez & Co. Todo organizado por Eva Iglesias de Bodas Colorín.

El vestido de novia de Claudia Parras

Claudia Parras, fundadora de la marca de moda Niutt, no nos ha defraudado con su look nupcial, con un diseño clásico, y muy elegante. Sin duda, la primera novia influencer de este 2025 no ha defraudado con un vestido que es inspiración para las novias más clásicas de esta primavera.

El vestido Claudia Parras. @melissavillarreal

El vestido de seda en color marfil, destacaba por su escote bardot, de lo más elegante y clásico, que además de ser tendencia es uno de nuestros favoritos para las novias. Un tipo de escote que tiene la capacidad de realzar el cuello y los hombros al tiempo que equilibra y estiliza la figura, aporta un toque romántico a los diseños en cuestión de segundos y es muy versátiles; motivos por los que los diseñadores los incluyen en sus propuestas para novias este 2025.

La boda de Claudia Parras y Diego Rovira en Madrid. Instagram

Un vestido de novia que además se compone por un cuerpo ajustado hasta la cadera con botones a la espalda de la que sale una falda de gran volumen. Los botones contribuyen al atractivo visual de un vestido de novia, aportando un toque de encanto clásico y elegancia. Crean un detalle hermoso e intrincado que suele ser el punto focal, atrayendo la mirada hacia la espalda.