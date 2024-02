De todos los vestidos rojos de Zara, Rocío Osorno tiene el más elegante para una cita de San Valentín

Hoy es San Solterín, y mañana San Valentín. O lo que es lo mismo, es el día para sacar todos los looks rojos más tendencia que tengas en el armario. Si Rocío Osorno ayer rompía las redes sociales con un mono negro de lo más sexy de Calzedonia, hoy nos enamora con este vestido rojo de Zara que no puede ser más elegante. Tendencia absoluta y perfecto para una cita de San Valentín. El vestido rojo es el nuevo vestido negro de la temporada. Así lo aseveran las pasarelas y el street style lo ha confirmado. De todos los colores que son tendencia este otoño, el rojo ya se ha hecho con el título de vencedor. Prendas y complementos de color rojo se han visto hasta la saciedad sobre las pasarelas, pero también en las novedades de las firmas de moda, y los vestidos más bonitos como este de Zara que Rocío Osorno ya ha estrenado con unas medias de Calzedonia con corazconcitos rojos de terciopelo. El vestido rojo se dibuja esta temporada como el nuevo vestido negro. O, al menos, así lo auguran firmas tan diversas como Valentino, donde el rojo ha ocupado siempre un lugar especial, Courreges, Loewe o Dolce & Gabbana, por mencionar algunas. Y nuestras marcas 'low cost' favoritas no han tardado en sacar sus versiones.

Además, no solo se llevarán en los looks de diario, el vestido rojo también se corona como imprescindible en materia de looks de invitada de boda y, por supuesto, será el gran protagonista del día de San Valentín y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro con este vestido de nueva colección de Zara. Porque las mujeres que mejor visten han caído rendidas a este color que ya llena su armario de invierno, da igual que sea en abrigos, jerséis, medias o zapatos. El rojo está en todas partes, es moda y el color más bonito del invierno.

Rocío Osorno con vestido de Zara. @rocioosorno

Vestido corto textura, de Zara (29,95 euros)

Vestido rojo. Zara

Un vestido corto confeccionado en tejido con textura, cuello redondo y manga sisa con cierre en espalda con cremallera oculta en costura que Rocío Osorno ha combinado con las medias más bonitas de Calzedonia y zapatos de tacón negros.