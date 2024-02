Solo Rocío Osorno nos podía enamorar con este mono de 'efecto tipazo' de Calzedonia para celebrar San Solterín

Estamos de lleno en la semana del amor, pero no hace falta que sea el amor hacía una pareja para celebrar San Valentín, también puedes celebrar el amor propio con San Solterín y empoderarte con un look como el de Rocío Osorno con el mono más arriesgado de Calzedonia del que solo ella puede hacer un lookazo. Un mono de estilo 'Sandy' de Grease que nos recuerda (muy mucho) al de Elisabetta Franchi que lucieron Paula Echevarría y Victoria Federica, pero este en versión low cost y mucho más asequible para todas. El parecido es evidente, una de las más mediáticas por dos simples razones: porque, con él, alardeaba de figura y por el innegable parecido de su diseño con el mítico conjunto que llevó Olivia Newton-John en la escena final de 'Grease'. Unlook rompedor que además en la versión de Calzedonia lleva un broche de corazón con brillos perfecto para celebrar San Valentín o San Solterín, porque el amor propio lo es todo.

Que levanten la mano las solteras de la sala, si esto fuera una de las clases exprés que dio Carrie en una temporada de 'Sexo en Nueva York', todas hubiéramos alzado la mano. Pues si estás en este grupo como Rocío Osorno, y una que aquí os escribe, solo necesitáis este mono de lo más sexy y de 'efecto tipazo' para empoderaros al máximo y celebrar vuestro amor propio con amigas. Sí, mañana 13 de febrero se celebra San Solterín, y nosotras lo vamos a celebrar con este mono de Calzedonia de lo más sexy. Aunque de momento no hemos visto el estilismo definitivo de Rocío, solo cuando se lo probaba con zapatillas de estar por casa, estamos seguras que los lucirá con una buena sandalia de tacón.

Rocío Osorno con mono de Calzedonia. @rocioosorno

Mono largo superbrillante satinado con broche, de Calzedonia (45,95 euros)

Mono largo brillante. Calzedonia

Se trata de este mono skinny de manga larga confeccionado en tejido superbrillante, definido por un amplio escote en V y un broche extraíble en forma de corazón. El mono en tejido superbrillante es una propuesta sofisticada y una tendencia absoluta para la nueva temporada, para un look exclusivo, sexy y sensual.