Solo las chicas más atrevidas se comprarán en Zara la última obsesión rompedora y cañera de Rocío Osorno

Rocío Osorno es nuestra descubridora por excelencia de nuevos lanzamientos y esenciales de Zara. Todos sabemos que dicha marca española es una de las favoritas de la influencer, pues sabe cómo sacarle partido a todas las prendas y piezas posibles. Y es que si ya nos enamoró con su propuesta de invitada de primavera con un vestido satinado (por solo 25 euros), ahora nos ha convencido de que nos vayamos directas al Zara más cercano para comprarnos el mini vestido en beige con doble cinturón que hace efecto tipazo (y que hasta se pondría perfectamente Angelina Jolie como Lara Croft). Aunque a primera vista parezca una pieza limitada a utilizarse en los meses de primavera y verano, lo cierto es que se puede recurrir ya a ella combinándola con camisas masculinas, camisetas básicas o jerséis de punto fino. Rocío Osorno, además de dejarnos boquiabiertos con las prendas más en tendencia de todas nuestras firmas favoritas, también nos presenta chollos con precios súper económicos. Y es que este mini vestido está disponible en todas las tallas por menos de 30 euros.

Después de arrasar en las rebajas, todas las editoras de moda están empezando a obsesionarse con las nuevas prendas de las colecciones. Y es que este vestido ha llegado a nuestra wish list en el mejor momento para hacernos con ella, pues la subida de las temperaturas y los días de sol están empezando a salir en pleno febrero. Asimismo, este mini vestido con doble cinturón va a ocupar un sitio del fondo de armario de las chicas con un estilo roquero y cañero para combinar con botas moteras y chaquetas de efecto cuero. No obstante, este must have tiene una multitud de oportunidades para saber lucirla, tal y como ya ha hecho Rocío Osorno. Sin ninguna duda, estamos seguras de que María Pombo tendría este vestido en la recámara para combinarlo con sus botas polainas favoritas.

Rocío Osorno con mini vestido de doble cinturón. @rocioosorno

Mini vestido de doble cinturón, de Zara (29,99 euros)

Mini vestido de doble cinturón. Zara

¿Te atreves a hacerte con la última obsesión de Rocío Osorno?