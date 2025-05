El truco de estilo (más tendencia) de Sara Carbonero para elevar un jersey de punto amarillo

Sara Carbonero está pasando este Día de la Madre apoyando a su hijo en uno de sus torneos de fútbol. Esta vez fuera de España, hasta a Francia se ha ido la periodista con un grupo de madres y padres donde por supuesto nosotras estamos tomando buena nota de todos los looks de la madre más futbolera. Si para viajar a París, Sara eligió un look de lo más cómodo de Zara para esta mañana de domingo la comodidad sigue ahí pero con un toque de tendencia.

No es la primera vez que vemos a Sara Carbonero con el accesorio por excelencia de este 2025, el pañuelo y estamos seguras de que tampoco va a ser la última. Un pañuelo que según dicta Sara y las que más saben de moda, se lleva al cuello, pero no de cualquier manera, en esta ocasión la periodista lo lleva a modo de gargantilla intuímos que para protegerse del frío en Normandía, también hemos visto a Nuria Roca hacer suyo el pañuelo con un aire más rockero por las calles de Nueva York, y si algo tenemos claro al ver a todas celebridades es que es hora de recuperar ese pañuelo del que no nos separábamos en la adolescencia.

Así se lleva el pañuelo al cuello en la primavera de 2025

La moda es cíclica, eso es un hecho. Y no pillamos a nadie por sorpresa cuando decimos esto. Como ocurrió con el regreso de los pantalones de tiro bajo o los mocasines con calcetines, estaba claro que era cuestión de tiempo que los pañuelos al cuello volvieran a reclamar su trono. No solo por nostalgia, sino por la fuerza de estéticas como el boho chic de la que Sara Carbonero es embajadora nacional y con la que también nosotras estamos obsesionadas.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

El pañuelo al cuello vuelve y lo hace con más poder que nunca. No importa si lo llevas tipo 'cowgirl', en clave romántica o más rockero. Lo que importa es su capacidad de transformar cualquier look sencillo en uno lleno de intención. El jersey de punto amarillo de Sara, de silueta relajada y tono cálido, habría sido un básico más de no ser por ese gesto sutil, pero efectivo: anudar un pañuelo oscuro al cuello, con cierto aire afrancesado y vintage que equilibra comodidad y tendencia. Y ojo, porque por si no lo sabías, el amarillo es también uno de los colores más deseados y en tendencia de esta primavera 2025, lo que convierte esta elección en un acierto doble.