El último vestido cut out del verano (y verde) lo tiene Carmen Lomana y es la elegancia eterna

Carmen Lomana es querida por todos, y eso se nota en sus noches de verano rodeada de amigos que está disfrutando al máximo, y siempre con su elegancia innata. Porque mientras esperamos ver que maravilloso vestido luce mañana en la Gala Starlite 2023, nos quedamos con este vestido verde con cut out que es el último vestido más tendencia de este verano. ¿Qué pensábamos que no íbamos a llevar más vestidos cut outen septiembre? Pues sí, pero Carmen Lomana ha hecho que cambiemos de opinión y nos lo queramos poner nosotras también hasta que termine el verano. Porque aunque el color rosa se haya llevado el protagonismo como color del verano, el verde también ha apuntado maneras, y si no que se lo digan a la Princesa Leonorque se ha convertido en su tono favorito de los últimos meses. Y este vestido con aperturas en la cintura y de color verde, no le puede sentar mejor a Lomana.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Carmen (elegancia) Lomana nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Carmen Lomana de fiesta con amigas. @carmen_lomana

Deseando estamos que llegue la noche de mañana para descubrir con quelookazo nos sorprende Carmen Lomana en la gala marbellí.