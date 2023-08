Los sábados de Lomana: El Rey tiene la obligación de mojarse

Señor, en nuestra España hay un clamor pidiendo al Rey que demuestre su capacidad de arbitraje para salvarnos de esta extraña situación que se ha creado, en la que el perdedor de las elecciones generales, autonómicas y municipales está tan falsamente alegre pensando en formar gobierno con los enemigos de la Patria. El Rey no puede, no debe, encargarle a Pedro Sánchez formar Gobierno presentándole el aval de un prófugo de la Justicia como Puigdemont jefe de Just perCat, Ezquerra Republicana, etarras (Bildu) y demás patulea, cuya única razón de ser es destruir la unidad de España y cargarse la Constitución. En mi opinión, y en la de cualquier persona con un poco de sentido común, ninguno de ellos puede estar en el Gobierno. Sería ir en contra de la Constitución. Estos enemigos de la Nación, por supuesto también pedirían un referéndum para abolir la Monarquía a la que aborrecen por representar como institución la esencia misma de España. Usted, Majestad, como dijo Fernando Sabater tiene que mojarse, tiene que demostrar a los españoles que está para algo más que hacerse fotos, con cada partido, o representándonos por el mundo. Para empezar, estos partidos de independentistas no irían a Zarzuela a presentarle sus respetos. Esperamos que no entregue la Nación a quien quiere destruirla. No puede permitir esta vergonzosa búsqueda de votos a cualquier precio por parte del perdedor. El voto de estos partidos republicanos, por supuesto, no se lo darán a Sánchez a cambio de nada. Los españoles estamos asustados e indignados y nuestro Rey es nuestra esperanza. Su actuación pone a prueba su Reinado. Puedo asegurarle que la decepción de más de media España puede ser muy fuerte, Señor; la otra media siempre estará en contra de lo que haga la Monarquía, pero creo que su responsabilidad para que no caigamos en manos de estas formaciones anti-España es, con mucho tacto, no aceptarlo, por ser anticonstitucional.

Así van pasando los primeros días de mis vacaciones, intentando abstraerme de temas que me producen mucha inquietud. Pero es imposible. Marbella está como siempre fantástica, con un clima delicioso que permite dormir muy bien sin necesidad de aire acondicionado, siempre animada y con muchísima oferta de ocio. Está siendo el sitio favorito por la cantidad que han llegado este año de qataríes, ciudadanos de Emiratos Árabes... Este verano ha llegado la familia real saudí abriendo sus impresionantes palacios. Los tengo de vecinos y puedo asegurarles que no molestan en absoluto y sí aportan una gran riqueza y trabajo para Marbella.

El día 1 de agosto cumplí un año más feliz y con muchas ganas de celebrarlo, así que organicé una cena para cincuenta amigos en uno de mis lugares favoritos, «La Tirana». Fue una cena fantástica. Todos mis invitados se divirtieron muchísimo; se creó un ambiente tan bueno, que fue el mejor regalo. La luna llena y los mariachis que llegaron justo antes de apagar las velas ayudaron a esa mágica, divertida y especial noche.

Tengo que reconocer que soy una mujer afortunada. Sigo teniendo la misma forma de vivir, la misma capacidad de emocionarme y de ilusionarme que cuando tenía 20 años. La clave: una vida activa y trabajar en lo que me gusta. Olvidarse también de la frivolidad y vivir en armonía con la naturaleza. Pruébenlo y su vida será mejor.