El uniforme primaveral y fresquito de Sara Carbonero es el que llevaremos este mayo con Converse

¿Cómo puedo vestir para ir a la oficina en primavera? Sara Carbonero tiene la solución más rápida y cómoda para todas las mañanas de lunes a viernes. A la primavera le ha costado darnos la tregua definitiva para empezar a disfrutar de los días soleados y olvidarnos del frío de Madrid. Sin embargo, ahora tenemos un problema que siempre aparece por estas fechas del año: no sabemos qué ponernos para ir a trabajar. Lo cierto es que durante la temporada de otoño-invierno es fácil recurrir a unos pantalones de pinza y un jersey de punto fino. No obstante, durante los meses de calor es complicado dar con las prendas adecuadas y fresquitas para no recurrir al temido momento de los shorts o los tank tops. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de vestir en primavera para ir a la oficina es confiar en prendas cómodas, pero con toques en tendencia. Así lo ha hecho (y nos lo ha demostrado) Sara Carbonero con este mono largo cargo y fluido en color terracota de su propia marca junto con Isabel Jiménez: SlowLove. Y lo ha combinado con su calzado infalible en cualquier época del año: las zapatillas deportivas Converse. Los monos (en todas sus versiones) son una de las piezas imprescindibles en el armario de cualquier mujer, puesto que son fáciles de combinar y confortables para los días más ajetreados. No solamente lo confirma Sara Carbonero, sino que también lo ha hecho recientemente Rocío Osorno con un mono denim y Violeta Mangriñán en su último viaje en el Safari.

Lo cierto es que los monos están de moda. Se llevan tanto con zapatillas deportivas, como las Adidas Samba, como con bailarinas o alpargatas. Además, no únicamente se están llevando en el campo del street style, sino que también en los looksde invitada de la temporada de primavera-verano 2024. Es decir, están invadiendo todos los sectores de la moda para demostrar que no solamente son una pieza de fondo de armario, sino que son una de las que más favorecen y facilitan el saber cómo vestirnos. Esta vez, Sara Carbonero ha vuelto a mantenerse firme con su estilo boho chic (que tanto nos gusta) y nos ha inspirado para nuestro lookde oficina de mañana. O, por lo menos, a saber cuál será nuestra próxima compra de mayo. Como la marca española y sostenible sabe que al hacer el cambio de armario tenemos la necesidad de renovar algunas prendas, muchos de sus modelos están con descuentazos. Entre ellos, encontramos este mono largo cargo y fluido en terracota, que ha pasado de 90€ a 60€.

Sara Carbonero con mono de SlowLove. @saracarbonero

Mono cargo, de SlowLove (rebajado a 60 euros)

Mono cargo. SlowLove

Sara Carbonero nos ha solucionado los dolores de cabeza para encontrar el look de oficina cómodo y en tendencia para ir mañana a trabajar.