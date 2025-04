Vamos a sacar del armario nuestra blazer de 'efecto piel' para copiarle a Vicky Martín Berrocal este look tan tendencia

De look perfecto para una madre de comunión en esta primavera 2025, al 'total look' marrón más tendencia. Así podríamos resumir los estilismos de Vicky Martín Berrocal en los últimos días, y lo ha hecho con esa blazer de 'efecto piel' que compramos hace ya unas temporada y que aún tenemos en el armario. Y lo ha combinado todo en marrón con body, pantalones de pinzas muy anchos y zapatos de Zara. Eso sí, ha salido de este tono para añadir un boldo de mano de su marca, Victoria.

Vicky Martín Berrocal es una clara amante de las prendas que respiran lujo y para uno de sus looks de Semana Santa 2025 se ha decantado por este tan formal y con un toque ejecutivo. La celebrity siempre es una inspiración para nuestros estilismos de gala o festivos. No obstante, este con el añadido de la blazer de efecto cuero nos puede servir para mañana la vuelta a la oficina. Asimismo, se puede combinar de una infinidad de maneras y estilos, desde con pantalones de vestir y botas de tacón hasta con faldas largas y zapatillas deportivas. Porque uno de los puntos fuertes de esta pieza es que es tan versátil, clásica y atemporal que nunca va a pasar de moda y sienta bien a todas las mujeres de todas las edades.

El look de Vicky Martín Berrocal con blazer de piel

Resulta difícil pensar en prendas capaces de competir con las americanas. Al igual que sucede con los pantalones sastre, las blazers han pasado de ser aliadas de los looks de oficina, a formar parte de nuestro fondo de armario predilecto, siendo esa prenda a la que recurrir una vez, y volver a hacerlo siempre. Un estilismo de Vicky que es perfecto para ir a la oficina, o para cualquier evento, y no solo con la blazer de piel, si no también con los pantalones de pinzas más anchos como los de Tamara Falcó.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Desde que los pitillos anunciasen su muerte (una muerte con resurrecciones intermitentes), los pantalones anchos y cómodos no han dejado de ganar peso especialmente de cara a esta primavera 2025 como los luce la socialité.