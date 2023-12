Nos olvidamos de todos nuestros vaqueros por estos leggings de piel burdeos de Mariló Montero

A sus 58 años, Mariló Montero , además de ser un referente en el mundo de la comunicación en nuestro país, también lo es en el de la moda. Ya nos conquistó el pasado año luciendo un Pronovias especialmente diseñado para ella para dar las campanadas, y durante este 2023 lo ha hecho con looks desde los más elegantes y de gala, a los más juveniles y modernos como estos. Porque si las tonalidades rojas, los leggings, y el efecto piel son máxima tendencia este año, el look de Mariló Montero es todo lo que van a querer las mujeres de más de 50 años este invierno. Porque si los leggings han vuelto , el look de Mariló es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Por algo la periodista cada año se convierte en una de las mujeres mejor vestidas de España, y este estilismo nos lo confirma. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando estos pantalones pitillo de efecto piel que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre las famosas.

Suelen ser diseños básicos y sencillos que te pueden acompañar en cualquiera de tus citas semanales dependiendo de cómo las combines. Pues este otoño-invierno el ganador de tu armario van a ser unos leggings de efecto piel, una tendencia que no para de arrasar. Y Mariló Montero lo tiene claro cada vez que llega el frío. Y por supuesto, los leggings no iban a ser menos, y las fans de esta prenda que triunfa por su comodidad, están felices al encontrarlos en este material tan trendy.

Mariló Montero ha combinado estos leggings burdeos para una tarde en Pasapalabra con con un top rojo con peplum y sandalias de tiras rojas en un estilismo de lo más navideño.