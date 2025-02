Los vaqueros campana de efecto 'piernas infinitas' de Amelia Bono son perfectos para las mujeres bajitas

Si algo tienen en común Amelia Bono y la Reina Letizia es su amor hacia los vaqueros. Una prenda básica de fondo de armario a la que recurrimos constantemente porque sientan fenomenal y, también, nos sacan de cualquier apuro. Porque de la misma manera que la madre de la Princesa Leonor nos ha convencido de que los pitillo son el futuro en la moda, la celebridad nos ha confirmado en varias ocasiones que los campana son la solución para las mujeres bajitas. Y, también para el resto, porque todo indica que se pondrán de moda de nuevo tanto esta primavera como en el otoño-invierno 2025, como también hemos visto en los desfiles de la Semana de la Moda. Pero, en este artículo vamos a centrarnos en los vaqueros campana de Amelia Bono que nos ha descubierto esta mañana de sábado.

Hasta este domingo 23 de febrero estaremos analizando la MBFWM, donde encontramos todas las tendencias que más llevaremos en otoño e invierno de este año. Sin embargo, no nos ha hecho desplazarnos hasta el pabellón 14.1 de Ifema para encontrar una 'nueva moda' que regresa del pasado: los vaqueros campana. Lo cierto es que no nos sorprende que este tipo de prenda vuelva a estar presente en nuestros estilismos, puesto que está asociada a una de las estéticas que más estamos llevando esta temporada (y se seguirá llevando en la siguiente). Efectivamente, estamos refiriéndonos al estilo bohemio que acabamos de ver en los desfiles de Custo Barcelona o Malne en la tercera jornada de MBFWM. Además de hacernos con los vestidos de tejidos fluidos, ligeros o semitransparentes o de botas cowboy, también combinaremos los ítems con los famosos campana que utilizaban nuestras madres. Amelia Bono nos ha dado a conocer uno de sus últimos looks a través de la reciente publicación de Instagram en el que hemos descubierto esta prenda que sienta estupendamente tengas la edad que tengas. "Os dejo el look del otro día. Tiré de básicos que nunca fallan", comenta la celebridad. Y nosotras estamos de acuerdo con ella, puesto que sin básicos de fondo de armario no vamos a ningún lado.

Los vaqueros campana favoritos de Amelia Bono vuelven a ser tendencia

Amelia Bono ha combinado los vaqueros campana con otras piezas básicas que todos nosotros tenemos (o tendríamos que tener) en el fondo de armario. Un top de tirantes en blanco con jersey de punto en gris jaspeado, botas cowboy en blanco y bolso trenzado en el color burdeos. Una propuesta estilística que funciona en todas las ocasiones: desde para los looks de oficina hasta para todos los días para hacer tareas. El modelo de la celebridad se encuentra en Massimo Dutti por 50 euros.

Vaqueros campana, de Massimo Dutti (50 euros)

Vaqueros campana. Massimo Dutti

Tanto en los desfiles de la Semana de la Moda como en los looks de las que más saben de moda, queda confirmado que no nos despediremos todavía de la estética bohemia, así como regresarán los vaqueros campana de toda la vida.