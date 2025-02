Amelia Bono se olvida del clásico pantalón de traje negro por este burdeos que es moda

Amelia Bono es moda y tendencia, y nos lo ha vuelto a demostrar con su look de jueves. Para ello se ha olvida del clásico pantalón de traje negro, por el burdeos más tendencia este invierno 2025, junto al marrón. Cuando piensas en el color por excelencia que las mujeres más elegantes llevan a todas horas se te viene a la cabeza el negro, ¿verdad? Y no vamos a negártelo ya sea con un look monocromático de pies a cabeza o con accesorios como botas de caña alta, vestir de negro si buscas ir elegante siempre es una buena idea, pero parece que esta temporada al negro le ha salido competencia. Y es que como probablemente hayas visto estos días en las calles y en redes sociales, el burdeos se está haciendo poco a poco con los armarios de las que más saben de moda, al igual que el negro es un color de lo más favorecedor y supercombinable.

Un burdeos que Amelia Bono ha elegido con este pantalón de traje para marcarse un lookazo de jueves. Llámalos pantalones sastre. Pantalones de traje. Pantalones de pinzas. Pantalones de vestir. Dad pants... O llámalos los pantalones más necesarios del armario que, además, llevan siendo tendencia varios años consecutivos y seguirán en lo más alto del podio, al menos, una temporada más. Así lo augura el que se ha convertido en uno de los street style más seguidos y aclamados del mundo, y ahora también de Amelia Bono con esta versión en burzdeos.

Unos pantalones de traje burdeos que Amelia Bono ha combinado con un jersey negro de pico, blazer oversize en el mismo tono y zapatos destalonados de Zara con lazo y maxi perla.