Los vaqueros campana son los que mejor sientan y Susanna Griso lo ha demostrado en su cita con Antonio Banderas en Madrid

Susanna Griso está siendo una de las grandes protagonistas de la semana por sus looks. Y siempre con ese toque bohemio que tanto nos gusta, y que tan tendencia es este invierno 2025. Antonio Banderas ha estrenado uno de sus proyectos más ambiciosos en el teatro, 'Gypsy', y son muchos los rostros conocidos que no se han querido perder esta noche en Madrid. Banderas estrena su nuevo proyecto profesional, Gypsy, un musical que es conocido desde finales de los años cincuenta y que Antonio ha querido renovar y traer a su país natal. Concretamente en el Teatro Apolo, en el cetro de Madrid, donde se han dado cita varios rostros conocidos que no han dudado en apoyar este proyecto del actor.

Una noche, en la que como no podía ser de otra manera, su pareja, Nicole Kimple, y numerosos amigos, entre los que ha destacado la presencia de Bertín Osborne, Imanol Arias o Susanna Griso, no han dudado en mostrarle su apoyo en este día tan importante acudiendo a disfrutar del espectáculo. Pero nosotras nos hemos fijado en el look de Susanna Griso con lso vaqueros campana que mejor sientan a todas las mujeres, y que ha combinad con una blusa de estampado de flores muy bohemia.

El look de Susanna. Gtres

Podemos decir que Susanna Griso se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas. Y este look bohemio de invierno lo deja claro.