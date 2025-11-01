El uniforme de aeropuerto de Tamara Falcó para convertirse en el apoyo de Íñigo Onieva en Nueva York

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ponen rumbo a Nueva York. Además de ser uno de los destinos favoritos tanto de la celebridad como de su madre, Isabel Preysler, esta vez viajan con el objetivo de cumplir uno de los sueños del empresario. Y es que va a enfrentarse a un reto deportivo de la gran manzana y la marquesa de Griñón no ha dudado en volver a acompañarle y convertirse en su gran apoyo.

El look de aeropuerto de Tamara Falcó

Les hemos visto en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde también hemos descubierto el nuevo look de aeropuerto de Tamara Falcó. Ya adelantamos que tiene absolutamente todos los requisitos para convertirse en el uniforme de este noviembre, donde las temperaturas descienden en picado y buscamos lo más cómodo y bonito.

El conjunto en gris, confeccionado en un material gustoso y que abraza el cuerpo de una forma sutil y suave, se compone de dos piezas que son perfectas para llevar en conjunto o en separado también.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva: destino Nueva York para seguir con los retos deportivos del empresario Europa Press

Más allá de los clásicos chándales, la socialite ha confiado en un binomio de tejido fino que cuenta con un jersey de cuello al estilo polo y de corte oversize junto con un pantalón ligeramente ajustado hasta terminar con unas perneras anchas, que han impedido ver las zapatillas deportivas en su totalidad.

Cómo llevarlo al aire más elegante

Aunque hayamos visto a la celebridad con una vestimenta más del terreno sport, lo ha trasladado a su faceta más elegante. Y es que ha combinado este total look gris con prendas que se acercan al quiet luxury. Para combatir con las bajas temperaturas, ha lucido de un abrigo en chocolate de corte recto, grandes solapas y cinturón incorporado para enfatizar la silueta.

Con todo ello, también ha añadido un jersey de punto en mantequilla con el que consigue una combinación de colores armoniosa y actualmente en tendencia. Para complementar, también le hemos visto acentuando ese aire más cercano al lujo con un bolso de hombro de la marca española Loewe.

Un icono de estilo para viajar

A veces es complicado no perder el estilo con prendas de vestir inicialmente deportivas para simplemente pasar muchas horas de viaje. No obstante, a lo largo de los años, Tamara Falcó nos ha demostrado que son dos polos que se pueden unir perfectamente.

Look de aeropuerto de Tamara Falcó. Gtres

Como acabamos de ver horas antes de partir hacia Nueva York como en anteriores apariciones, se ha convertido en un icono de estilo dentro de un aeropuerto en el que tiene el don de mezclar ese aire más comfy con el más elegante.

Tamara Falcó ha vuelto a triunfar con un look de aeropuerto que no ha dejado indiferente a nadie. Ahora que se acercan las fechas de viajes de Navidad, no nos ocurre mejor momento en que esta vestimenta actúe como una fuente de inspiración.