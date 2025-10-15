Amelia Bono también se une a la fiebre por la cazadora más viral de Zara (y demuestra cómo llevarla con estilo)

Parece que no hay celebrity ni influencer que se resista a la cazadora más viral del momento. Después de agotar existencias en tiempo récord y conquistar armarios como el de Vicky Martín Berrocal, ahora ha sido Amelia Bonoquien ha caído rendida ante la biker efecto piel de Zara que se ha convertido en la prenda más buscada del otoño.

La empresaria e influencer ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece frente al espejo luciendo la chaqueta y confesando entre risas: “Estoy flipada con mi chaqueta”. Y no nos extraña: esta pieza tiene todas las papeletas para convertirse en el comodín favorito de la temporada.

La cazadora en cuestión pertenece a la nueva colección de Zara y se trata de un diseño oversize, con cuello subido, trabillas en los hombros y acabado efecto piel que recuerda inevitablemente a las clásicas chaquetas biker de los años 80. Su precio —59,95 euros— y su estética de lujo accesible han hecho que se agote una y otra vez en la web, donde actualmente aparece como “coming soon”.

La cazadora de Zara que arrasa entre las celebrities

Desde que salió a la venta, esta cazadora se ha convertido en un fenómeno viral. Las redes sociales, especialmente TikTok, se han llenado de vídeos mostrando diferentes formas de combinarla y destacando su parecido con los diseños de Yves Saint Laurent o con el estilo casual chic de Hailey Bieber.

No es solo una cuestión de tendencia: su corte amplio, su textura granulada y su estructura tipo bomber la hacen una prenda versátil, perfecta para elevar cualquier look de diario.

Amelia Bono con la cazadora de Zara. @ameliabono

Amelia Bono, que suele apostar por mezclas atrevidas entre lo clásico y lo moderno, la ha lucido con un minivestido negro y botas altas, demostrando cómo integrar una prenda de aire urbano en un conjunto más sofisticado. El resultado es un estilismo equilibrado, rompedor y muy de otoño, con ese punto de desenfado que tanto caracteriza a la influencer.

Una prenda que une a las más estilosas del país

Con esta aparición, Amelia confirma lo que ya era un secreto a voces: la biker de Zara es la pieza clave de la temporada. Una chaqueta con alma de pasarela, espíritu urbano y un precio imbatible, que ha logrado colarse en los armarios de las mujeres más influyentes del país.

La cazadora de Zara. Cortesía

Y si ella dice que está “flipada” con su chaqueta, es cuestión de tiempo que se vuelva a agotar… otra vez.