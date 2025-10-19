Camiseta de rayas + vaqueros anchos: el uniforme de Amelia Bono que querrás copiar para terminar octubre

Si hay algo que nos encanta del estilo de Amelia Bono es esa capacidad de transformar prendas básicas en lecciones de estilo sin esfuerzo. Y eso es justo lo que la prescriptora de moda ha hecho este fin de semana. El mes de octubre está siendo de todo menos predecible en cuanto al tiempo se refiere, y es que, las primeras semanas en la mayor parte de la geografía española se han parecido más a lo que vivimos en verano, pero parece que en lo que resta de mes sí que viviremos temperaturas más propias del otoño.

Y ahí es cuando surge la eterna pregunta del "¿qué me pongo para ir a la oficina?", si tu código estético corporativo te permite un poco de flexibilidad, la respuesta la tienes en este look de Amelia, y si no, querrás guardártelo como inspiración para el fin de semana, sea cual sea tu caso, la combinación que vas a ver es el comodín perfecto para cerrar el mes de octubre con mucho estilo, lo mejor de todo es probablemente ya tengas todas las prendas que se necesitan para montar un outfit como el de Amelia en tu armario.

Camisetas de rayas: el básico parisino favorito de las que mejor visten

Es pensar en el estilo de las mujeres francesas y la primera prenda que se nos viene a la cabeza son las camisetas de rayas, ¿cliché?, puede ser, pero eso no quita que sigan conquistando los armarios de las más estilosas año tras año.

Durante el 2025, este estampado viene con más fuerza si cabe que en las últimas temporadas y la elección de Amelia es una prueba más de que nada dice "efortless chic" para diario como una camiseta blanca de rayas azules marinas.

El uniforme más estiloso para terminar octubre

Amelia ha vuelto a demostrar que los looks más sencillos pueden ser también los más inspiradores. En esta ocasión, ha combinado su camiseta marinera con unos vaqueros "wide leg" de lavado claro (sus favoritos), consiguiendo ese aire relajado que tanto favorece cuando el entretiempo se complica. Pero lo que realmente eleva el conjunto es su capacidad para equilibrar los básicos: una chaqueta de piel negra con corte bomber, ese bolso estructurado con herrajes dorados de "Coach" y unos jeans con caída impecable.

Esta fórmula de armario que funciona porque conjuga lo mejor del estilo parisino con el toque urbano que caracteriza a la madrileña. Cada prenda por separado tiene fuerza propia, pero juntas se convierten en el manual de estilo definitivo para sobrevivir con elegancia (y sin complicaciones) al vaivén de temperaturas de finales de octubre.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Un look que podrías llevar tanto para un café con amigas como para un viernes informal en la oficina, y que confirma que Amelia Bono domina como pocas el arte del "smart casual": cómodo, natural y con ese punto très chic que todas queremos replicar.