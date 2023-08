Todas las millenials copiarán el look más cañero con el que Amelia Bono se ha ido a su concierto favorito en Marbella

¿Confirmamos que Amelia Bono es la influencer que mejor está amortizando sus vacaciones en Marbella? Confirmamos. Entre galas benéficas y cenas especiales con los mejores looks y planes casuales, con bailecito motivador incluido, y los vestidos más casuales de Zara(agotados todos, como no podía ser de otra forma), Amelia Bono nos ha enamorado con su último estilismo con el que ha ido a disfrutar de una noche con amigos, como una adolescente más, y del concierto de Manuel Carrasco, su favorito, como nos contaba en sus stories de Instagram. La influencer se convertía en toda una Bratzcon el conjunto más atrevido y juvenil con el que la hemos visto hasta ahora, al más puro estilo cowboy.

Aunque todavía no hemos podido ver foto del look entero, Amelia Bono nos dejaba boquiabietas cuando nos enseñaba el que sería su estilismo de sábado noche en Marbella. La influencer creó su look más sexy del verano (superando a su vestidazo de leopardo con el que nos impactaba hacer unas semanas) con unos jeans estilo wide leg que combinó con un top corsetero que no nos esperábamos para nada. Un estilismo muy rompedor con el que la mujer de Manuel Martos inspirará a las nuevas generaciones a la hora de crear sus estilismos de noche más especiales. Aunque no sabemos cuál es exactamente el top de Amelia Bono, hemos encontrado en Berskha este otro con el que puedes replicar su look.

Top corsé tirantes satinados Berskha

Y es que Amelia bono tiene las expectativas muy altas para superar este lookazo de Marbella ¿Con qué estilismo nos sorprenderá mañana?