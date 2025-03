Vicky Martín Berrocal cumple 52 años: los 3 trucos de estilo con los que ha conquistado a la moda

Las editoras de moda estamos de celebración. La moda está de celebración. Y Vicky Martín Berrocal está de celebración. Este martes 11 de marzo, la diseñadora de moda cumple 52 años demostrando una vez más que se ha posicionado como una de las celebridades con mejor estilo, así como con más sabiduría en el campo. Además, cada vez que cazamos a tiempo un nuevo estilismo a través de sus redes sociales, posados en alfombras rojas o eventos de categoría o robados de street wear confirma que las tendencias no entienden de edad y siempre nos acaba enseñando un truco de estilo más a tener en cuenta. Es por ello que, a modo de honor a su aniversario, hemos resumido las tres claves para entender la forma de vestir de Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal es toda una inspiración para cualquier mujer de cualquier edad. Elegante, versátil y atemporal. Así definimos su estilo que ha conquistado al sector de la moda a través de los años con una estética característica y firme a su esencia. Aunque estemos hablando de una forma de vestir sofisticada, no tiene nada de miedo en atreverse a las tendencias que están llenado las pasarelas de la Semana de la Moda o los estilismos de las celebridades e influencers con mayor influencia en la moda, como su arriesgo a las corbatas, el detalle de las transparencias o el color más llevado de la temporada, como el mantequilla. Una estética que ha heredado de su madre, Victoria Martín Serrano, y que coincide con su hermana, Rocío Martín Berrocal. Eso sí, a pesar de que es totalmente distinto al cañero y rompedor de su hija Alba Díaz, bien es cierto que comparten ciertas piezas básicas de fondo de armario. Vicky Martín Berrocal no solamente ha cautivado a través de sus propios looks, sino también ha convertido a algunas figuras relevantes (como Isabel Díaz Ayuso, Lola Lolita o Mónica Cruz) en las invitadas mejor vestidas del evento con su propia firma, Victoria Colección.

Los tres trucos de estilo de Vicky Martín Berrocal para entender su armario

Nos encanta analizar el estilismo de las celebridades, así como de las editoras de moda. Y dado el día de celebración del 52 aniversario de Vicky Martín Berrocal no podíamos perder la oportunidad de comentar al detalle cómo es su estilo a través de tres sencillos trucos que todos podemos aplicar en nuestro armario. ¡Te explicamos todo!

1. Conserva piezas básicas y atemporales de fondo de armario

Uno de los puntos esenciales para entender el estilo de Vicky Martín Berrocal es su apuesta por las prendas, accesorios o calzado básico y atemporal de fondo de armario. En la gran mayoría de sus estilismos comienza con una base neutra que ayuda a jugar fácilmente con los complementos o prendas de abrigo para elevarlos. Hablamos tanto de colores neutros (como el gris, blanco, negro o beige) como de los patrones clásicos. No cabe duda de que si contamos con este tipo de ítems, todos los outfits serán fáciles de completar y nunca nos cansaremos de ellos.

Vicky Martín Berrocal con gabardina. Gtres

2. Juega con las texturas, colores o detalles en tendencia

Como la diseñadora de moda juega con básicos y atemporales, consigue dar el toque en tendencia a través de texturas, colores o detalles que llaman la atención. Con ello, queremos decir que es bastante frecuente ver en sus estilismos jugar con los colores más llevados de la temporada (como el Mocha Mousse, el rosa pastel o el mantequilla) o utilizar el efecto cuero o de ante en sintonía con lo que estamos viendo durante los últimos meses. En definitiva, es una estrategia estilística de lo más sensata para introducir nuevas modas de manera sutil, manteniendo la elegancia característica de Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal con conjunto de efecto ante. @vickymartinberrocal

3. Apuesta por caídas relajadas o rectas con ajuste en la cintura

También, Vicky Martín Berrocal es una aficionada a las caídas relajadas o rectas para apostar por la comodidad sin perder el efecto tipazo. En varias ocasiones, para marcar su silueta hace recurso de un cinturón para ajustar la cintura y conseguir un toque más femenino, favorecedor y elegante.

Vicky Martín Berrocal con look ejecutivo. @vickymartinberrocal

A los reciente 52 años de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en un icono de la moda en el que siempre nos inspiramos a la hora de vestir. Porque es versátil, atemporal y perfecto tanto para los looks de oficina como de street wear, así como de eventos. Por lo que, este martes no es solamente un día de celebración por su cumpleaños, sino por todo lo que ha ofrecido al sector.