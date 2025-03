4 looks de oficina de entretiempo para comenzar marzo

Cada vez estamos más cerca de una de las temporadas más deseadas para vestir: el entretiempo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son los meses perfectos para combinar en un mismo estilismo prendas, accesorios o calzados tanto de todas las estaciones. Vestidos con botas cowboy, tank tops con blazers oversizes o camisas con shorts. Lo cierto es que tenemos a nuestra disposición multitudes de posibilidades tanto en el street wear que también se pueden extrapolar a nuestro trabajo. Es por ello que nosotras, como editoras de moda, nos hemos encargado de seleccionar los cuatro looks de oficina de entretiempo para comenzar marzo.

Con la Semana de la Moda hemos aprendido sobre todas las tendencias que llevaremos próximamente, así como nos hemos inspirado de todos los outfits tanto sobre la pasarela como en aquellos que han llevado las invitadas al front row. Por lo que no ha habido un mejor momento que este para comenzar a organizar los primeros looks de oficina para comenzar marzo con ganas, alegría y glamur. Y todavía más si estamos a punto de comenzar la primavera (y el buen tiempo). Como hoy mismo comienza 1 de marzo, hemos hecho todo el trabajo tedioso de investigar las últimas colecciones de las marcas de moda y hemos creado cuatro looks perfectos para ir a la oficina fashionista y cómoda.

Look 1

Para mantener una estética elegante, coqueta o sofisticada, apostaremos por básicos de fondo de armario que nunca pasan de moda. No obstante, para que el resultado no quede sencillo, añadiremos complementos con toques en tendencia que eleven el look. Comenzaremos con una base compuesta por chaqueta de punto ajustada con volante en blanco de Zara y vaqueros de pernera ancha de H&M, completado por bailarinas en mantequilla (uno de los colores más llevados esta primavera) de la colección Gala González con Parfois y bolso maxi con tachuelas de Mango.

Look 2

Si no quieres pasar por desapercibida, atrévete con la tendencia de las tendencias. Todo tiene que ver con el estampado animal, por lo que nos hemos decantado por un total look de cebra de Mango a través de un chaleco con la espalda descubierta, así como de un pantalón fluido perfecto para el entretiempo. Eso sí, para evitar no pasar frío en cualquier momento del día, lo acompañaremos de una blazer ovsersize en negro de COS y sin olvidarnos de unas buenas sandalias de tacón al estilo dosmilero de Mango, también, y bolso de hombro al estilo maletín de la misma firma catalana.

Look 3

Para las más frioleras hemos encontrado una combinación de lo más moderna, apostando por el efecto cuero. Por un lado, tenemos una chaqueta en Mocha Mousse, el color de la temporada, según Pantone, que cuenta con un cinturón para ajustar a la cintura para marcar la silueta. Por otro lado, en Parfois hemos dado con una falda de vuelo en oliva que crea una armonía entre tonalidades favorecedora. Tanto en el calzado como en el bolso hemos apostado por el mismo marrón chocolate de las firmas Alohas y Bershka, respectivamente.

Look 4

Y obviamente no nos olvidaremos de la combinación más saciada del entretiempo: vestidos con botas altas. Es por ello que hemos seleccionado este vestido de encaje de Laagam en tonos tierras y azules que combina a la perfección con unas botas moteras de efecto ante en marrón suave, como este modelo de Bosanova. Y para seguir con el toque cañero, hemos añadido este bolso de efecto ante de Parfois al tono con la prenda.

Estamos a punto de entrar en una de las etapas más divertidas y fashionistas para conformar los looks de oficina, puesto que tenemos cientas de posibilidades. ¿Cuál es tu favorita de todas?