Vicky Martín Berrocal tiene el bañador que mejor sienta pasados los 50: negro y de escote 'bandeau'

Si hay una mujer en el panorama nacional que defiende el estilo con sofisticación y buen gusto pasados los 50, esa es sin duda, Vicky Martín Berrocal. No importa que sea por las calles de Madrid, en un evento benéfico en Marbella, o como en esta ocasión, desde la arena de una cala en la isla bonita. Ella siempre acierta con looks de mujer segura y empoderada. Y es que, sí, Vicky es una de esas figuras que confirma que se puede seguir vistiendo a la última sin importar la edad.

Durante lo que llevamos de verano 2025 la diseñadora andaluza nos ha dejado un sinfín de looks desde las playas más espectaculares de la geografía española, sobre todo en clave bañador, pero también ha caído algún que otro bikini en tonos minimalistas y diseños muy favorecedores. Porque cuando conoces tu cuerpo tan bien como ella, no es necesario probar con siluetas en tendencia ni colores estridentes, y eso ella lo sabe mejor que nadie. Después de pasar unos días con la familia en Huelva, ahora es el turno de Ibiza, allí se encuentra Vicky Martín Berrocal desde hace unos días, y nosotras no hemos podido pasar por alto el último bañador que se ha colado en su maleta.

Así es el bañador ideal para mujeres +50

Cuando pensamos en elegir un traje de baño para derrochar estilo y con el que nos sintamos cómodas en la playa o la piscina lo primero que se nos viene a la cabeza es diseños minimalistas y con cortes que realcen lo mejor de nuestra silueta. Precisamente eso es lo que cumple el bañador negro de escote bandeau que ha lucido Vicky en su último posado bajo el sol balear.

El negro, ya lo sabemos, es el color comodín por excelencia: estiliza, favorece a todos los tonos de piel y nunca pasa de moda. Pero además, el escote bandeau es uno de los grandes aliados para mujeres con pecho medio o generoso que buscan sujeción sin renunciar a la elegancia. Y si a eso le añadimos un ligero fruncido y una pequeña abertura, ese efecto tipazo que buscamos está más que garantizado. En la imagen que ha compartido en sus redes sociales, Vicky combina este bañador con unas maxigafas negras de aire retro, pulseras doradas y su inseparable bolso Birkin de Hermès en color marrón, demostrando que incluso tomando el sol se puede tener clase.

Vicky Martín Berrocal con bañador negro. @vickymartinberrocal

Vicky Martín Berrocal vuelve a demostrar con este estilismo que no hay edad para vestir bien ni para sentirse fabulosa en bañador. A sus 52 años, la diseñadora sigue siendo una de las mujeres más inspiradoras del panorama nacional en lo que a estilo +50 se refiere. Su capacidad para defender con naturalidad las prendas más sencillas y elevarlas con actitud es, sin duda, su mejor accesorio. Y este look veraniego en Ibiza lo confirma: si buscas un bañador con el que sentirte guapa, elegante y cómoda a la vez, este es el modelo que necesitas copiar.