El conjunto pijamero de Violeta Mangriñán que nosotras le vamos a copiar para ir a la playa en agosto

Violeta Mangriñán tiene estilo hasta para estar por casa, ese ha sido el pensamiento que nos ha venido a la cabeza al ver uno de los últimos storys de la influencer valenciana desde su nuevo hogar en Madrid. Con pijama de rayas y parches de hidrogel para los ojos, sí, así también se puede marcar tendencia, y nadie como Violeta para corroborarlo. Ella es una de las prescriptoras de estilo que más nos inspira en el día a día con looks dosmileros, en tendencia y con un aire muy personal.

Si a estas alturas del verano ya estás cansada de tu uniforme playero de shorts vaqueros y camiseta básica, has llegado al lugar correcto parece que Violeta Mangriñán, nos acaba de dar la mejor idea de la temporada para pasear por la arena de lo más cómodas y estilosas. Hace tiempo que los pijamas saltaron de la cama a la calle (y de ahí a la playa), y nosotras no podemos estar más encantadas con esta tendencia que aúna confort, color y mucho rollazo.

El conjunto pijamero de rayas más apetecible del verano

Este diseño, que Violeta ha lucido descalza y con total naturalidad desde su espectacular vestidor, es el ejemplo perfecto de cómo las tendencias 'homewear' han conquistado el street style (y también la moda de baño). Y lo mejor de todo es que permite jugar con los complementos: añade un capazo de rafia y unas gafas de sol tipo carey y estarás lista para que te confundan con una italiana de vacaciones en la Costa Amalfitana.

Conjunto pink, de No ni ná (49,90 euros)

Conjunto pink. No ni ná

Se trata de un conjunto de la firma de moda española creada por Anna Padilla, la hija de la reconocida Paz Padilla, que ha logrado convertir el estilo casual-chic en un auténtico objeto de deseo entre las insiders. Confeccionado en un tejido fluido y fresco, este conjunto a rayas verticales en tonos rosados y anaranjados está compuesto por una camisa de manga larga con bolsillo y unos pantalones palazzo de tiro alto con goma elástica, perfectos tanto para estar en casa como para combinar con un bikini debajo y unas chanclas de plataforma para un look de playa tan cool como inesperado.

Violeta Mangriñán con look pijamero de rayas. @violeta

Lo ha vuelto a hacer. Y es que, a Violeta Mangriñán no hay tendencia que se le resista. En un momento en el que pensábamos que ya habíamos visto todo en cuestión de looks de agosto, Violeta Mangriñán encuentra la forma de darle una nueva vida al concepto de pijama bonito, y aunque en esta ocasión lo lleve a modo de look para dormir, estamos seguras de que no tardaremos en verla por alguna playa de su querido mediterráneo con una pose igual de estilosa. Si este conjunto aún no está en tu wishlist ya, vas tarde.