Vicky Martín Berrocal deslumbra en Huelva con el vestido ibicenco que mejor sienta a las mujeres de más de 50 (y a sus hijas)

Vicky Martín Berrocal vuelve a inspirar con uno de esos estilismos que marcan tendencia y reivindican con fuerza la elegancia madura. En su escapada estival a Punta Umbría, la diseñadora ha posado al atardecer con un vestido que es pura sofisticación mediterránea y una oda al cuerpo femenino: el modelo Olympia de la firma Charo Ruiz Ibiza.

Más allá del vestido, lo que convierte este look en un referente es la actitud con la que lo defiende. A sus 51 años, Vicky vuelve a demostrar que el estilo no tiene edad, y que las prendas que se ajustan bien, realzan la figura y están bien pensadas pueden convertirse en el mejor aliado para una mujer madura que no renuncia a verse poderosa. En un mundo que a menudo celebra únicamente la juventud, ella reivindica otra belleza: la de la experiencia, la seguridad en una misma y el disfrute del cuerpo en cada etapa de la vida.

La marca ibicenca que vuelve cada verano

Se trata de un vestido midi de tirantes anchos, confeccionado en un favorecedor tono marrón chocolate que realza el bronceado y se adapta perfectamente al espíritu cálido del verano. Este diseño pertenece a la colección Resort 2025 de la icónica firma ibicenca, y destaca por su silueta ceñida, estructurada con un tejido de mesh combinado con algodón que moldea la figura desde el pecho hasta la media pierna, realzando las curvas con naturalidad y buen gusto.

Vicky Martín Berrocal con vestido ibicenco. @vickymartinberrocal

El escote corazón con copas estructuradas aporta forma y firmeza, convirtiéndose en un detalle perfecto para mujeres de más de 50 que buscan estilismos que ensalcen el escote sin renunciar a la comodidad. Además, la textura del vestido añade profundidad y dinamismo, elevando el look con un toque bohemio y sensual al mismo tiempo. Cuesta 490 euros y está disponible en varios colores, incluido blanco, azul cielo y negro, pero el marrón, sin duda, ha sido la elección perfecta para el enclave andaluz donde Vicky ha despedido su verano.

Complementando el estilismo con gafas de sol XL y unos pendientes llamativos de Dolce & Gabbana, Vicky Martín Berrocal demuestra una vez más su maestría para combinar piezas de firma con accesorios de impacto. Su peinado —moño pulido con efecto wet— refuerza la sensación de sofisticación relajada, ideal para una jornada de descanso junto al mar.

Vestido ibicenco. Charo Ruiz

Un vestido que estiliza, realza y transmite libertad. Así es el Olympia, y así lo luce Vicky Martín Berrocal: con orgullo, con calma… y con mucho estilo.