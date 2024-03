Victoria Beckham es la diva que merecemos en París con leggings y zapatos de tacón (hasta con muletas)

Victoria Beckham es de las nuestras, de las que no renuncia a los tacones pese a estar lesionada e ir con muletas. La diseñadora sigue en París después de su desfile y ni siquiera la lesión que sufría recientemente en el gimnasio le ha impedido continuar con su trabajo y seguir apostando por sus mayores aliados, los zapatos de tacón. No hay nada que pueda frenar a Victoria Beckham, ni siquiera el hecho de ir en muletas, eso está claro y lo está demostrando estos días en la ciudad francesa. Aunque la sorpresa no es que Victoria Beckham lleve leggings con tacones, está en el calzado elegido por la británica. Y es que pese a las circunstancias, la diseñadora británica no quiere renunciar a su estilo y ha querido seguir apostando por llevar un zapato de tacón. Ni siquiera el hecho de llevar una bota ortopédica impide a Victoria Beckham dejar atrás este tipo de zapato, una de las grandes señas de identidad de su pulido estilo.

Unos leggings con tacones odiados por muchas en el mundo de la moda, pero que Victoria Beckham ha demostrado que pueden ser hasta elegantes con una bota ortopédica. Y es que la ex 'Spice' pija es todo estilo y personalidad. Una idea, olvidada ya en el pasado, pero que esta vez cobra más sentido que nunca a raíz de una imagen cazada por los paparazzi en plena Semana de la Moda de París. Pero Victoria nos ha dejado claro como estos pantalones tan odiados por muchas, pueden ser de lo más elegantes.

Victoria Beckham con tacones y muletas. Gtres

Porque el pie roto de Victoria, según confirmaba David Beckham en las redes sociales, tras mostrar en una imagen la pierna de la ex Spice Girl en reposo enfundada en una bota walker, el instrumento carcaterísticos que los médicos recetan para que el tobillo no sufra más y pueda recuperarse poco a poco.