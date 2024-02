Si Victoria Beckham le ha prestado su mítica chaqueta motera a la mujer de su hijo, tu también puedes compartir armario con tu suegra

¿Compartir armario con tu suegra? Victoria Beckham y Nicola Peltz nos han dejado claro que sí que es posible desde París con su Semana de la Moda. Porque Victoria Beckham nos ha compartido una fotografía de su hijo, Brooklyn Peltz-Beckham, paseando de la mano de su esposa, Nicola Peltz con una chaqueta motera que ya llevó ella hace más de 20 años. Todo unos días antes de la presentación de la nueva colección de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París que tendrá lugar mañana viernes. Y como guiño, o homenaje al estilo de su suegra, ahora Nicola Peltz ha querido lucir la biker 'Noughties', una chaqueta motera de Dolce & Gabbana que Victoria llevó en 2001.

Una prenda icónica que pertenecía a la colección primavera/verano de Dolce&Gabbana y que ahora Nicola ha lucido por París. Así que si tienes suegra ya sabes, puedes ir a su armario a ver que joya encuentras de esas que han vuelto a la moda y están en tendencia esta temporada. Una cazadora de estilo motero que ambas han lucido con vaqueros y gafas de sol, en compañía de Brooklyn, que ha pasado de tener 2 años a 24 años, y que, en vez de ir de la mano de su madre, va de la mano de su mujer, con la que se casó en 2022.

Victoria y Nicola con la misma chaqueta. @victoriabeckham

Veremos si en el desfile de Victoria Beckham, volvemos a ver a Nicola lucir un look vintaje de la 'ex Spice' o apuesta por algún look de su nueva colección que va a presentar en París.