Victoria Federica inaugura las fiestas de San Isidro con look de invitada perfecta: mono de estampado floral y alpargatas de cuña

Después de unos días de festejo andaluz por la Feria de Abril 2025 donde Victoria Federica ha derrochado estilo en todas las facetas posibles, desde amazona, a flamenca, nuestra royal ya está de vuelta en Madrid para continuar por todo lo alto con las festividades de San Isidro. Y es que como buena madrileña la hija de la Infanta Elena no ha querido perderse el pistoletazo de salida a una de las semanas grandes de la capital, por supuesto en compañía de su novio, Borja Moreno.

No es la primera vez que vemos a Vic y Borch (como se les conoce cariñosamente) disfrutar juntos de un gran complicidad hace unas semanas fue la Caja Mágica por el Mutua Madrid Open y en la tarde de viernes, la plaza de toros de Las Ventas. Tampoco es la primera vez que vemos a la royal más fashionista ser testigo de una corrida de toros y con el cartel de San Isidro lleno de citas taurinas estamos seguras de que en los próximos días la volveremos a ver demostrando su pasión por lo taurino como en otras muchas ocasiones hemos visto a su madre, la Infanta Elena.

El look de Victoria Federica para una tarde de toros

Puede que sea el espíritu de mayo que haga que nuestra mente esté en modo invitada, pero ha sido ver el look de Victoria Federica y asociarlo directamente a un look digno de cualquiera de los eventos que suelen tener lugar por estas fechas, desde bodas, a bautizos o comuniones. El conjunto elegido por nuestra royal más mediática es tan ideal como versátil, ¿por qué?, tiene ese aire sofisticado, pero a la vez primaveral que te salva de cualquier ocasión y que con accesorios diferentes puedes reutilizar durante muchos meses.

El look de invitada perfecta de Victoria Federica. Gtres

Muchas veces menos es más, si no que se lo digan a Victoria y el último lookazo que se ha marcado en esta tarde viernes. La sobrina del Rey Felipe VI solo ha necesitado un mono con estampado floral cuya procedencia desconocemos hasta el momento, aunque a juzgar por el armario de Vic, probablemente sea un diseño 'made in Spain', para convertirse en el centro de las miradas y flashes en su entrada a Las Ventas. No es nada nuevo el hecho de que Vic es toda una experta en estilo, y en esta ocasión lo ha vuelto a demostrar, ¿cómo?, combinando a la perfección una prenda tan colorida con accesorios que elevan aún más el look. Blazer blanca, alpargatas de cuña en color negro y minibolso bombonera de rafia con acabados en negro. Y así es como se crea el look perfecto para una tarde de toros o para ser la invitada perfecta en cualquier evento de esta primavera.