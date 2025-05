Zara celebra sus 50 años con esta camiseta que promete agotarse (pero sin modelos españolas)

Os lo avisábamos ayer, y así ha sido. Zara ha celebrado su 50 aniversario con una campaña de lo más especial, una colección de moda, y una camiseta que va a ser objeto de coleccionista.50 years, 50 icons. Para celebrar los 50 años de Zara, Steven Meisel dirige una espectacular película en colaboración con 50 de las mejores modelos del mundo: una celebración única de la creatividad, la longevidad y el amor por la moda impulsada por Marta Ortega Pérez a raíz de su larga amistad y admiración por el trabajo de Steven.

Estas 50 modelos, reunidas por primera vez, son captadas por Meisel cantando el éxito de Donna Summer de 1977 «I Feel Love». La pieza de Meisel que conmemora este momento histórico se estrena el 9 de mayo de 2025, exactamente 50 años después de la apertura de la primera tienda de Zara en A Coruña. En palabras de Marta Ortega Pérez, "La creatividad es el corazón de Zara, es la característica que nos define. Esta increíble película de Steven Meisel es una expresión de la libertad creativa y de la magia que siempre queremos crear. Y está protagonizada por 50 de las modelos más destacadas del mundo -conocidas por su belleza, pero también por su carácter, su individualidad y su fuerza- que celebran el 50 aniversario de Zara. Esta campaña es un testimonio de todo lo que los equipos de Zara han creado en las últimas cinco décadas, honrando su entusiasmo, talento y creatividad sin límites."

La camiseta que Zara ha lanzado a la venta por su 50 aniversario

El elenco de modelos está conformado por: Abbey Lee, Adriana Lima, Alek Wek, Amar Akway, Amber Valletta, Amelia Gray, Awar Odhiang, Candice Swanepoel, Carla Bruni, Caroline Trentini, Carolyn Murphy, Christy Turlington, Cindy Crawford, Doutzen Kroes, Edie Campbell, Eva Herzigova, Fei Fei Sun, Georgia Moot, He Cong, Imaan Hammam, Irina Shayk, Iselin Steiro, Joan Smalls, Julia Nobis, Karen Elson, Karlie Kloss, Lexi Boling, Lina Zhang, Linda Evangelista, Liya Kebede, Lulu Tenney, Mariacarla Boscono, Marisa Berenson, Maty Fall, Meghan Collison, Mona Tougaard, Naomi Campbell, Natasha Poly, Paloma Elsesser, Paulina Porizkova, Penelope Tree, Precious Lee, Rianne Van Rompaey, Rosalieke Fuchs, Sascha Rajasalu, Sasha Pivovarova, Sora Choi, Twiggy, Vittoria Ceretti y Yasmin Warsame.

Aunque tenemos que decir, que para nosotros hay un fallo muy grande en esta campaña, y es que no haya ninguna modelo española. Que icónicas también tenemos, y muchas. Y como firma española, eso no se puede permitir. ¿Qué pensarán ellas? Pues tenemos que decir que nos encantaría saber la opinión de una Nieves Álvarez, Judit Mascó o Eugenia Silva, por no hablar de Naty Abascal.

Camiseta fotográfica Steven Meisel 50 aniversario (22,95 euros)

Una camiseta confeccionada en algodón 100% con cuello redondo y manga corta, y la estampación fotográfica y texto Steven Meisel. A la venta en blanca y negra, y todos los beneficios obtenidos por esta camiseta de edición limitada se destinarán a Women’s Earth Alliance, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es proteger el medioambiente a través del impulso del liderazgo femenino. Además, viene en una caja de edición especial también con la fotografía del 50 aniversario.