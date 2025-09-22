Victoria Federica sorprende en televisión con la camisa más original: mangas abiertas y estilo minimal

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que su estilo no entiende de normas y que es capaz de darle un giro de tendencia a cualquier prenda clásica. La sobrina del Rey Felipe VI reapareció en televisión de la forma más especial, acompañada por su inseparable amiga Rocío Laffón, y lo hizo con un look que no pasó desapercibido. La pieza estrella fue una camisa satinada en tono tierra con un detalle muy especial: las aperturas en las mangas, que aportaban un aire rompedor y sofisticado a partes iguales.

Un diseño con sello de vanguardia

La camisa elegida por Victoria Federica se aleja del patrón tradicional de esta prenda tan básica en cualquier armario. El tejido satinado realza la luz y aporta elegancia, mientras que las aberturas estratégicas en las mangas convierten el diseño en un guiño directo a la moda más actual. Este tipo de cortes, muy presentes en las pasarelas de los últimos meses, refuerzan la idea de que los básicos también pueden reinventarse.

Victoria la combinó con unos pantalones de corte sastre en color negro, un comodín que le daba equilibrio al look y que hacía que toda la atención se centrara en la parte superior. El contraste entre el minimalismo del pantalón y la originalidad de la camisa fue la clave para lograr un conjunto impecable y con personalidad.

Su estilo, cada vez más consolidado

La influencer se ha convertido en una de las jóvenes de la realeza española con más proyección en el ámbito de la moda. Cada una de sus apariciones genera expectación, y su paso por el programa Emparejados de Antena 3 no fue la excepción. Además de mostrarse cercana y cómplice con Rocío Laffón, su mejor amiga, dejó claro que cuida cada detalle de sus estilismos, apostando por prendas que tienen siempre un “algo más”.

Las camisas con detalles especiales, ya sea en cuellos, puños o mangas, se han convertido en una de las tendencias más seguidas de la temporada. Con esta elección, Victoria Federica no solo reafirma su buen ojo para detectar lo que se lleva, sino que también refuerza su posición como referente de estilo entre las nuevas generaciones.

Cómo llevar la camisa con mangas abiertas

El diseño elegido por Victoria Federica es perfecto para quienes buscan darle un aire sofisticado a un look de día o de noche. Se puede combinar con pantalones de pinzas, como hizo ella, o con una falda midi para un toque más femenino. Los jeans rectos o los vaqueros de corte wide leg también son una opción acertada si se busca un estilo más urbano.

Un detalle importante es dejar que la prenda sea la protagonista: cuanto más sencillo sea el resto del estilismo, más destacará la camisa. Complementos discretos y un maquillaje natural, como el que lució Victoria, completan la fórmula para un look elegante y moderno.

Con cada aparición pública, Victoria Federica confirma que no sigue las tendencias, sino que las adapta a su manera. Esta vez lo ha hecho con una prenda que podría haber pasado desapercibida en su versión clásica, pero que gracias a los detalles en las mangas se convierte en el centro absoluto del estilismo. Una lección más de cómo un buen básico reinventado puede convertirse en el arma perfecta para destacar.