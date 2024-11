Las zapatillas de las chicas más pijas de Madrid son las que Teresa Urquijo lleva con vaqueros pitillo elegantes

Si ayer os hablábamos del bolso bohemio de Teresa Urquijo, hoy os vamos a hablar de su marca favorita de zapatillas que también ha conquistado a las chicas pijas de Madrid. Teresa Urquijo disfrutó ayer de una cita navideña solidaria en el Palacio Cibeles de Madrid en la Galería de Cristal con el rastrillo solidario Nuevo Futuro, donde también vimos a la Reina Sofía y a la Infanta Elena. Teresa ha optado por un look versátil con vaqueros pitillo azules, camisa azul y las zapatillas favoritas de las pijas madrileñas. Un calzado que llamó la atención junto a su abrigo largo reversible en gris y naranja neón, un guiño moderno y arriesgado que rompió con los tonos mas neutros como las zapatillas y los calcetines.

Pero las zapatillas rosas de Teresa Urquijo son las que aman las chicas más pijas de Madrid, y de medio mundo. En concreto, son las zapatillas On Cloud 5 waterproof en color rosa. Un modelo que no podría ser más tendencia, especialmente entre las madrileñas más pijas. Una gran multitud de celebrities las tienen en su armario, por ejemplo, Emily Ratajkowski, Gisele Bündchen y Zendaya. Y es que la colaboración de On con Loewe que reinterpreta dichas zapatillas y las convierten en una pieza irresistible para la industria de la moda. Y Teresa Urquijo es una de sus grandes fans en nuestro país. A principio de año Lyst, una de las plataformas de búsqueda de moda online más populares del sector, aseguró que las zapatillas On x Loewe han obtenido un incremento del 592% en búsquedas y un 46,5% en ventas, convirtiéndose en uno de los productos de moda más buscados y deseados del momento.

Las zapatillas de Teresa Urquijo. Gtres

Cloud 5 Waterproof de On (180 euros)

Zapatillas rosas. On

Unas zapatillas de Teresa Urquijo que definen así en la web de la marca: "Las favoritas de los fans ahora impermeables. Rediseñadas para un ajuste más cómodo y con materiales más sostenibles".