La Reina Sofía se atreve con unos botines con taconazo para su plan navideño favorito en solitario

No hay nada más navideño que un rastrillo solidario, y la Reina Sofía lo sabe. El Rastrillo de Nuevo Futuro abrió ayer sus puertas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid y este viernes no podía faltar la Reina Sofía, después de que ayer lo inaugurara la Infanta Elena. Eso sí, una vez más sin la compañía de la Reina Letizia, que pese a ser invitada no ha podido acudir. Durante años, marcaba el principio de las Navidades. Esta almoneda solidaria, que fundó Carmen Herrero Garralde, cumple cincuenta y seis años desde su primera apertura. Eso sí, aún tenemos la esperanza que la Reina Letizia nos sorprenda con su asistencia fuera de agenda este fin de semana.

Con la ausencia un año más de la Reina Letizia, no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismos de la Reina Sofía con unos botines con tacón mucho más alto del que nos tiene acostumbrados que ha combinado con una blazer de cuadros con un broche dorado de forma redonda, de esos que nos faltan en ninguno de sus estilismos.

El look de la Reina Sofía. Gtres

La Reina Sofía y su plan solidario navideño de cada año

La emérita volvía el año pasado al Rastrillo Nuevo Futuro, que abría sus puertas de nuevo después de tres años. Ataviada con un elegante dos piezas de chaqueta y pantalón de raya diplomática, estuvo presente en la inauguración del evento, que alcanzaba ya nada menos que 55 ediciones. El pasado año por estas fechas la Reina Sofía lució un traje gris con rayas diplomáticas, camiseta blanca interior, collares de abalorios que tanto le gustan a ella, y botines de tacón sensato.