La Reina Letizia sorprende en Cantabria con su primer look con 52 años con esta camisa con aberturas de Victoria Beckham para Mango

Primer acto de la Reina Letizia tras cumplir 52 años el domingo, o lo que es lo mismo, su primer look con esta edad. Y lo acabamos de ver en Cantabria, hasta donde ha viajado este miércoles para arrancar su agenda oficial de esta tercera semana de septiembre. Letizia ha viajado hasta Cantabria para inaugurar el Curso de Formación Profesional 2024/2025 en el IES “Doctor José Zapatero Domínguez”, en Castro-Urdiales. Este curso 2024/2025 se implantará la Formación Profesional Dual, en el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, así como en los másteres de FP que contemplen prácticas. Los alumnos se formarán en el centro y en la empresa desde el primer año de formación, eliminando así de forma gradual y hasta su desaparición en el curso 2025-2026, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se viene desarrollando en una empresa durante el último trimestre del segundo año.

Y como siempre, nosotras no hemos podido dejar de analizar su estilismo, y más teniendo en cuenta que es el primer look de la Reina Letizia con 52 años. Si la semana pasada la Reina mantuvo un perfil bajo con sus estilismos, este miércoles en Cantabria acaba de dar la sorpresa arriesgando con esta camisa crop con aperturas en el cuello y en el escote que pertenece a la colección de Victoria Beckham para Mango de la que la Reina Letizia ya estrenó en su momento un traje blanco. ¿La mala noticia? Que ya no está a la venta y Letizia la tenía guardada a buen recaudo en su armario.

El look de la Reina Letizia. Gtres

No es la primera vez que la Reina Letizia se viste de la colección de Victoria Beckham para Mango

La otra prenda fue un traje blanco de la colección de Victoria Beckham para Mango, las cual dijo que la Reina era “su musa definitiva”, y que la monarca convirtió en una prenda es muy simbólica para ella, pues también un dos piezas en esta tonalidad fue la que llevó en su pedida de mano con el actual rey Felipe VI el 6 de noviembre de 2013. Un traje que lució para presidir unos premios de literatura infantil y posteriormente para la exposición “Felipe VI: una década de la historia de la Corona de España”.

Camisa crop. Mango

Una camisa que salió a la venta la pasada primavera y que costaba 70 euros antes de agotarse rápidamente.

La agenda de la semana para la Reina Letizia

A la Reina Letizia le queda un acto esta semana, será mañana jueves a partir de las 19:30 horas para entregar los premios Retina ECO, organizados por Retina en colaboración con Capgemini, ya tienen los ganadores de su IV edición. Cimico, Mapfre, Nortegas, ABB y Sepiia han resultado los vencedores este año, siendo reconocidos como los mejores proyectos de 2023 en materia de sostenibilidad y cambio climático haciendo uso de la tecnología.