Moncler abre una nueva tienda en Galería Canalejas y refuerza su presencia en Madrid

Moncler inaugura su segunda tienda en Madrid y la quinta en España, en Galería Canalejas, uno de los destinos de lujo más distinguidos de la capital, en el vibrante corazón de la ciudad.

Esta apertura estratégica refuerza la huella de la marca en uno de los enclaves de lujo más prestigiosos y reconocidos internacionalmente de Madrid, como es Galería Canalejas, estrechando aún más su vínculo con el mercado español, donde Moncler ya opera cuatro boutiques en Madrid, Málaga y Barcelona.

Con una superficie aproximada de 86 m², la boutique combina de forma armoniosa elementos de boiserie clásica en blanco con un pavimento de grafismos geométricos, traduciendo los códigos estéticos distintivos de la marca en un entorno luminoso y contemporáneo. Concebido para ofrecer una experiencia de compra elevada, el espacio refleja el compromiso de Moncler con la creatividad, la innovación y una elegancia atemporal.

En la tienda de Galería Canalejas, los visitantes descubrirán una cuidada selección de colecciones de mujer y hombre de la última Moncler Collection, el universo de la marca que encarna iconos contemporáneos para estilos de vida metropolitanos modernos. Desde el icónico outerwear hasta siluetas de ready-to-wear, accesorios y eyewear, la boutique ofrece una puesta en escena fluida y coherente del universo distintivo de Moncler.