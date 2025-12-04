De Susanna Griso a Inés Sastre: los otros looks de la presentación de las memorias del Rey Juan Carlos en Madrid

La presentación en Madrid de Reconciliación, las memorias del Rey Juan Carlos I escritas por Laurence Debray, reunió a numerosos rostros conocidos del panorama cultural y social español. Aunque se trataba de una cita literaria marcada por la discreción, los estilismos de varias asistentes se convirtieron en protagonistas inesperados de la noche. No solo su hija, la Infanta Elena, entre ellas, destacaron Susanna Griso, Inés Sastre, Simoneta Gómez-Acebo y María Zurita, cuatro mujeres con estilos muy distintos que interpretaron la moda invernal de forma impecable.

Susanna Griso: luminosidad en azul bebé

Susanna Griso fue una de las asistentes más elegantes del evento. La presentadora escogió un abrigo azul bebé de corte recto, doble botonadura y hombro ligeramente marcado, una pieza que añadió luz al conjunto y que contrastó con el habitual dominio de tonos oscuros en este tipo de citas.

Susanna Griso. Gtres

Debajo del abrigo, Griso apostó por un total look blanco formado por blusa fluida y pantalón recto, un combo minimalista y pulido que funciona especialmente bien en invierno por su capacidad para iluminar el rostro. Completó el estilismo con botines camel y un bolso grande en cuero marrón, aportando un toque cálido sin romper la armonía general del conjunto. Un look sencillo, moderno y muy favorecedor.

Inés Sastre: clásicos parisinos que nunca fallan

La modelo y actriz Inés Sastre optó por un registro más urbano, fiel a su estilo elegante y sin artificios. Eligió una blazer azul marino, una camisa de rayas y unos vaqueros rectos, un trío de esenciales infalibles. Su look demostró que los básicos, bien escogidos, pueden ser igual de efectivos que cualquier tendencia de pasarela.

Ines Sastre. GTRES

Para combatir el frío, sumó unos guantes beige y un bolso azul metalizado, que aportó un toque de brillo y modernidad. Su aparición recordó por qué el estilo parisino —mezcla de facilidad, comodidad y precisión— continúa siendo una inspiración constante.

Simoneta Gómez-Acebo: el triunfo de los tonos suaves

Simoneta Gómez-Acebo eligió un look mucho más cálido y relajado, basado en tonos neutros y capas envolventes. Su capa gris suave, combinada con una bufanda beige rosado, una blusa blanca y unos pantalones topo, compuso un estilismo invernal elegante y discreto.

Simoneta. GTRES

La mezcla de texturas y la paleta armónica transmitían serenidad y sofisticación, una fórmula que Simoneta domina a la perfección. Es un look ideal para tardes culturales y encuentros informales, donde la comodidad no está reñida con la elegancia.

María Zurita: blanco, negro y cuadros para un look urbano

María Zurita también se convirtió en una de las protagonistas estilísticas de la noche con un look cómodo, práctico y perfectamente ejecutado. Lució un abrigo acolchado negro, prenda imprescindible este invierno, que combinó con un pantalón de cuadros en blanco y negro, una tendencia que vuelve con fuerza esta temporada.

María Zurita. Gtres

Debajo del abrigo, eligió un jersey negro de cuello alto, que aportaba sobriedad y estructura. El conjunto se completó con un bolso negro de líneas clásicas, creando un look urbano y funcional, ideal para una presentación literaria en pleno diciembre madrileño.

Cuatro estilos diferentes, una misma noche elegante

La presentación de Reconciliación dejó claro que la moda invernal puede interpretarse de muchas maneras: desde el minimalismo luminoso de Susanna Griso hasta la soltura parisina de Inés Sastre, pasando por la serenidad envolvente de Simoneta Gómez-Acebo y la practicidad urbana de María Zurita.

Cuatro mujeres, cuatro estilos y una misma velada que, sin pretenderlo, se convirtió en un pequeño escaparate de moda invernal perfectamente resuelta.