El poder de la TECNOBELLEZA

Prueba de la obsesión por el skincare en la que estamos inmersos es que los vídeos en los que las celebridades explican sus rutinas de belleza siguen siendo unos de los más aclamados por los internautas, al tiempo que como señala un análisis llevado a cabo por Fortune Business Insights, se espera que el mercado global del cuidado de la piel alcance los 145,8 mil millones de dólares en 2028. Desde el auge por el autocuidado hasta la forma en la que el universo digital se ha transformado en un escaparate perfecto en el que ver nuevas tendencias de belleza, no es de extrañar que en este creciente interés por la preocupación de la piel los gadgets de belleza hayan cobrando especial relevancia, pues aún más llamativo que un vídeo en el que una famosa se aplica sus cremas preferidas es que tras hacerlo, apueste por revolucionarios dispositivos que refuercen los resultados de sus fórmulas fetiche. Uno de los dispositivos favoritos de superestrellas e influencers es LUNA™ 3, un gadget de limpieza que gracias a los filamentos de silicona ultrahigiénicos en la combinación con las pulsaciones T-Sonic™, elimina el 99,5 % de la suciedad e impurezas del rostro. Jessica Alba es una de sus fans, y el éxito de la gama es tal que se vende un dispositivo cada tres segundos. La marca es esencial para nombres como Rita Ora, que prepara su piel con el tratamiento facial intensivo de 2 minutos UFO 2™ junto a la mascarilla de miel de la marca. “Es literalmente un tratamiento facial intensivo de dos minutos. Nunca puedo hacer nada sin este dispositivo, sinceramente, me relaja mucho”, asegura la cantante. “No es sólo que ahorre tiempo, ya que en pocos minutos se puede tener un tratamiento profesional en casa, sino que también es la mejor inversión para el cuidado de la piel debido a los materiales de alta calidad como es su silicona ultrahigiénica y a la duración de la batería. La prevención es el pilar del antienvejecimiento e invertir en el cuidado de la piel a tiempo retrasa o evitar procedimientos más caros más tarde”, señala Evan Lai, General Manager de We Foreo.

Suki Waterhouse, con una máscara de luz LED, de Current Body Skin Lifestyle

Otro de los grandes aliados beauty que se han convertido en los preferidos de las redes es la mascarilla facial con efecto lifting de hielo de Charlotte Tilbury, cuya Cryo Recovery Mask, inspirada en la crioterapia, cuenta con una tecnología de hielo de alto rendimiento y el arte ancestral de la acupresión facial. ¿El resultado? Bastan diez minutos para lograr una piel más tersa, firme, fresca y viva, y unos poros más cerrados y suaves.

Fue durante el confinamiento cuando la tecnobelleza incrementó su poder, pues durante esos meses muchas personas encontraron en los dispositivos la fórmula para cuidar su piel cuando acudir a centros especializados era imposible. Se espera que el mercado de estos gadgets alcance los 311 095 millones de dólares en 2030 gracias a que la tecnología de belleza avanza a pasos agigantados y consigue que logremos una piel digna de salón de belleza sin salir de casa. Inmersos en un mundo “tecnificado”, las grandes firmas se han dado cuenta de que es fundamental invertir e investigar en este campo para que así los productos ofrecidos sean capaces de saciar las crecientes necesidades de los compradores. Sin embargo, hay ciertos aspectos a tener en cuenta antes de lanzarnos a estas prácticas. Así nos lo hace saber el Dr. Juan Morales, director médico de la Clínica IVAB.

“Una buena rutina está compuesta por tratamientos médico-estéticos para cuidar la piel desde las capas más profundas hasta las más superficiales. Estos tratamientos se complementan con cosmética personalizada según las necesidades del paciente y recomendada por un médico”, explica. “La piel tiene que descansar, de hecho, ya hay muchos médicos que no recomiendan la exfoliación semanal, con lo cual, antes de comprarse un dispositivo yo recomiendo que hablen con su médico especialista en dermatología y medicina estética”, advierte. “En general, con tres días a la semana es más que suficiente y no hace falta descansar, pero tampoco hace falta utilizarla todos los días como algunas de nuestras clientas hacen, porque ven unos resultados tan visibles que creen que por utilizarla todos los días van a tener unos resultados mayores. Aquí lo único importante es ser constante”, dice por su parte Mónica Sada, CEO y fundadora de Unicskin.

Si estás al tanto de las novedades de belleza habrás oído hablar sobre Trinity, de NuFACE, el aliado beauty de actrices de la talla de Jennifer Aniston y Kate Hudson. ¿Por qué decimos que es muy posible que te suene su nombre? Porque hay tal cantidad de reviews positivas, de testimonios que alaban sus efectos e incluso de imágenes del antes y después de su uso que este dispositivo ha revolucionado el mercado gracias a su microcorriente, que al otorgar energía a los músculos faciales, aporta al rostro un aspecto más terso y tonificado, eleva y realza el contorno y reduce la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Al comienzo se recomienda emplear el dispositivo cinco días a la semana durante 60 días, y para mantener los resultados de forma posterior, reducir la escala a dos o tres tratamientos semanales. Por su parte Talika presenta Time Control, un dispositivo antienvejecimiento que ayuda a desintoxicar la mirada y a regenerar el contorno de los ojos al combinar el poder cosmético de la luz con funciones de electroestimulación. Genius Light es un gadget portátil en forma de máscara que ofrece múltiples beneficios antienvejecimiento para la piel. Inspirado en la poderosa tecnología de la NASA, el dispositivo combina la terapia de luz y la electroestimulación para brindar ocho tratamientos innovadores.

Mónica Sada, fundadora y CEO de Unicskin., quiso desde el comienzo crear una marca que uniera la tecnología 0% invasiva y la dermocosmética de lujo, pero en clave asequible. Consiguió llevar toda la eficacia que podemos obtener de un farmacéutico unido a una esteticista a nuestro hogar tras reunirse con más de 35 laboratorios en España y 15 fábricas de tecnología en Asia. Unicskin cuenta con máscaras faciales multiacción con tecnología de luz LED, cepillos faciales multiacción y dispositivos de luz LED para rejuvenecer, reducir y redefinir del cuello y la barbilla, entre otros dispositivos. “No es que no baste con una buena crema, lo importante es dar con la rutina que te ayude a mejorar las necesidades que tiene tu piel de la forma más completa. En Unicskin damos todas las soluciones para las distintas necesidades que tanto hombres como mujeres tienen a través de la combinación de la dermocosmética y la tecnobelleza. Siempre me gusta decir que la tecnobelleza es el nuevo “smartphone de la belleza” y que ha venido para quedarse. Igual que actualmente no concebimos la vida sin un smartphone, tampoco vamos a concebir el cuidado de la piel sin la combinación de la dermocosmética con la tecnobelleza”, señala la fundadora de la firma, que asegura que en las pruebas se ha demostrado que la aplicación de sus productos dermocosméticos combinados con la tecnología de sus devices triplica los resultados sobre la piel.

Pero el furor por los gadgets de belleza no se queda ahí, y desde el universo digital las marcas de belleza no paran de lanzar aplicaciones y aliados virtuales con los que dar con tu rutina de cuidado de la piel adecuada a tus necesidades. Es el caso de la herramienta iMatch™ Análisis Virtual de la Piel, de Estée Lauder, con la que basta con tomarte un selfie para que su tecnología analice tu piel y dé así con las fórmulas que mejor se adaptan a ella.

La tendencia de cuidado facial que prima es la de tener una ‘Status Skin’, que consiste en emplear productos de belleza específicos en los que prima la calidad y cuyos resultados son subrayados gracias a los dispositivos beauty. Un estudio de Toluna indica además que el 75 % de la españolas tiene un gadget de belleza en su casa, por lo que esta tendencia no hace más que incrementar. El skincare se ha vuelto cada vez más exigente, y del mismo modo que no entrenamos sólo un día a la semana, cada vez son más quienes ponen en marcha sus rutinas de belleza avanzadas de forma diaria.

Como señala la plataforma de predicción de tendencias WGSN, una de las cinco corrientes más populares del año será la denominada tech-ceptance, que explica cómo este tipo de dispositivos se van a hacer mainstream al extenderse de forma incesante su uso.

Si quieres una piel radiante, al parecer, ya no es suficiente con aplicar en tu rostro los productos adecuados, sino que necesitas apostar por la tecnología más puntera para que tu rutina de belleza alcance el nivel 3.0. ¿La buena noticia? Ya no tienes que pedir cita, porque puedes lograr los mejores resultados desde casa.