No hay mejor forma de terminar las vacaciones de Semana Santa que copiándole a Mar Flores su rutina de belleza para un 'efecto buena cara' sin maquillaje

¿Lo mejor para volver a la rutina después de Semana Santa? Copiarle a Mar Flores su rutina de maquillaje para lucir una piel perfecta ya tengas 30 como 50 años. Porque cuando llega la primavera, necesitamos sentir nuestro rostro lo más desnudo y abandonar las fórmulas con demasiada cobertura para apostar por texturas más ligeras pero que a su vez, corrijan imperfecciones de la piel y te aporten ese look efecto 'buena cara' con tan sólo un toque de brocha o de tus dedos. O lo que es lo mismo, ese efecto no make up o sin maquillaje que tanto nos gusta lucir después de este primer bronceado de la temporada que hemos conseguido en estas vacaciones de Semana Santa. Y en eso es experta Mar Flores siempre de la mano de Atashi Cellular Cosmetics, como nos acaba de mostrar en su cuenta de Instagram, a cuidar nuestra piel después de lavar nuestra cara por las mañanas y lucir un maquillaje efecto 'buena cara' y 'glow' añadiendo estos dos productos de la firma española a nuestra rutina de 'make up' por la mañana. Además, su pasión por la belleza la ha hecho convertirse este año en embajadora de Atashi Cellular Cosmetics.

Mar Flores solo necesita estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics que se venden en su web, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés. "Os comparto mi rutina de belleza diaria porque me estáis preguntando muchísimo. Ya sabéis que hace tiempo que confío en Atashi Cellular Cosmetics, de Laboratorios Phergal, y estos son los tres productos que yo utilizo a diario porque ellos han descubierto el secreto de la belleza coreana. K-Bioferment Therapy Cream es la primera crema que yo utilizo, tiene una textura absolutamente enriquecedora para la piel y el efecto es instantáneo. También utilizo la DD Cream en color bronce, que te da un 'efecto make up no make up' maravilloso, ese efecto buena cara. Y para finalizar el contorno de ojos iluminador. ¡Os lo recomiendo!", ha explicado Mar Flores en sus Stories de Instagram con este primer bronceado de las vacaciones de Semana Santa.

1. K-Bioferment Therapy Cream (27,45 euros)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día engergético antiedad, revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidos a estilos de vida agotadores como las de Mar Flores. Su efecto flash fortalece la piel y su microbioma, protege la epidermis del estrés epigenético gracias a su fórmula con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico y Skin Booster como el Hongo Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi. Pero no solo eso, también es reactivador y regenerador antiedad multicorrector calma hasta las pieles más sensibles y estresadas por nuestro ritmo de vida, y para empezar la primavera de la mejor forma. También lleva alga roja, un filtro natural que protege la piel del fotenvejecimiento. ¿Qué más se puede pedir?

K-Bioferment Therapy Cream. Atashi cellular cosmetics

- Equilibra el microbioma de la piel

- Mejora la textura de la piel, dándole un aspecto saludable, jugoso, hidratado y descansado

- Efecto flash

- Lifting inmediato

- Calma, suaviza e ilumina

- Minimiza poros

- Estamos ante un pre tratamiento con pre, pro y postbióticos ycapaces de fortalecer el microbioma y combatir el estrés epigenético, causante del 70% del envejecimiento de la piel.

¿Cómo aplicarlo? Aplicar con el rostro limpio y tonificado antes de cualquier producto por la mañana. Hace la función de tu prebase diaria antes de tu tratamiento o maquillaje, extendiéndola bien por tu piel con suaves masajes.

2. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (31,77 euros)

Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide y Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, Spilanthol 50 y Micropigmentos ultraintensos y Dermosens y Acticire.

es el producto ideal para quienes deseen un efecto buena cara, muy natural y en un solo gesto. Es una de las favoritas de Mar Flores y de otras celebrities como Carmen Lomana o Vicky Martín Berrocal. Porque además funciona como tratamiento y como maquillaje,. Basta con aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que es anti manchas, anti arrugas con efecto botox - y protege con spf 15. También contiene,

DD Cream Nude Skin Perfection. Atashi Cellular Cosmetics.

Una DD Cream Nude Skin Perfection con 8 resultados en tan solo 1 producto:

- Hidrata

- Minimiza los poros

- Atenúa manchas

- Unifica el tono

- Efecto lifting natural

- Reduce arrugas

- Ilumina el rostro

- Protege con SPF 15

Un producto que incrementa la producción de colágeno, restaura la matriz celular y reduce el tamaño de las arrugas por su efecto lifting. Además, sus activos que favorecen la liberación de neurotransmisores involucrados en la relajación y el confort de las terminaciones nerviosas existentes. Una DD Cream que realza la sensualidad de nuestro rostro, unifica el tono y atenúa imperfecciones. También aumenta las defensas de la piel, mejorando la protección de las manchas solares a la vez que los poros y el microrelieve se atenúan.

3. Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi (31,88€)

Consigue una mirada visiblemente más joven y luminosa en un solo gesto. El Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi disimula las bolsas y cubre ligeramente las ojeras. Rejuvenece, nutre, corrige y reafirma la piel del contorno de los ojos. Sus pigmentos iluminadores son todo lo que necesitas para llevar el maquillaje natural. Si hay línea de expresión es mejor ponerlo en la parte de abajo del hueso orbital.

Mar Flores usando el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga. Atashi

¿Cómo aplicarlo?

Aplicar diariamente, realizando ligeros toques con las yemas de los dedos, sobre la piel del contorno de los ojos, limpia y seca. Aplicar en tu rutina de día.

Lo que está claro es que después de ver la rutina de belleza de Mar Flores para lucir un rostro perfecto con ese efecto buena cara tan buscado, se han acabado las excusas de falta de tiempo para cuidar nuestra piel y nuestra belleza natural con estos tres productos de Atashi Cellular Cosmetics que se han convertido en nuestros favoritos para esta primavera 2023.