Scarlett Johansson, actriz, sentencia la nueva tendencia de ojos para el otoño

El negro, que a menudo endurece la mirada, parece tener los días contados como rey indiscutible del maquillaje de ojos. Una nueva corriente estética, mucho más sutil y favorecedora, se abre paso con fuerza: la de los tonos marrones rojizos. Se trata de una propuesta que recupera una paleta cromática cálida y terrosa, capaz de aportar una elegancia natural que se adapta con una enorme facilidad a cualquier momento del día, ya sea para una jornada de trabajo o una cita nocturna.

De hecho, el principal atractivo de estos pigmentos reside en su capacidad para integrarse de forma orgánica con cualquier tono de piel, cabello y color de ojos. A diferencia de otras tonalidades más drásticas, los marrones rojizos consiguen suavizar los rasgos y tienen la versatilidad de resaltar la viveza de los ojos verdes, potenciar la luminosidad de los azules y aportar profundidad a las miradas de color marrón. Un acierto seguro que realza sin sobrecargar. Para completar el look y definir aún más la mirada, es fundamental elegir una máscara de pestañas que aporte volumen y longitud sin apelmazar.

Por otro lado, la elección del acabado resulta determinante para modular el resultado final. Mientras que la textura mate es idónea para definir la cuenca del ojo y resulta especialmente favorecedora en pieles maduras al no reflejar la luz en las líneas de expresión, un toque iridiscente puede ser el recurso perfecto para quienes buscan un extra de luz, tal y como han publicado en Vogue. Cada opción ofrece un matiz diferente para un mismo estilo.

La técnica detrás de una mirada impecable

En este contexto, ha sido Scarlett Johansson, una de las actrices más icónicas de Hollywood, quien se ha erigido como la principal embajadora de esta tendencia. Con su elección, la intérprete no solo ha mostrado una alternativa sofisticada al clásico ahumado, sino que ha adelantado la que promete ser la gran corriente en maquillaje para la temporada de otoño del próximo 2025, sentando las bases de un estilo atemporal.

En este sentido, los maquilladores profesionales insisten en que la preparación previa del párpado es un paso ineludible para lograr un acabado pulcro y duradero. Recomiendan comenzar aplicando una prebase que fije el producto durante horas, seguida de un corrector para unificar el tono de la piel. Solo así se consigue crear un lienzo perfecto sobre el que la sombra podrá desplegar toda su intensidad. Para ocasiones especiales, este cuidado se puede potenciar con mascarillas de efecto flash que preparan la piel de todo el rostro para un acabado luminoso.

Asimismo, la gran baza de esta técnica es que un maquillaje de día puede convertirse en una propuesta nocturna en apenas un par de gestos. Para ello, basta con aplicar un tono algo más oscuro en la esquina exterior para rasgar la mirada y añadir un punto de luz con una sombra brillante justo en el centro del párpado móvil. Un truco sencillo que aporta dimensión y un toque de sofisticación al instante, demostrando el potencial de esta paleta de colores.