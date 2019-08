Díaz acusa a la Junta de "faltar a la verdad" en el brote de listeria y exige al presidente dar la cara

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, reapareció este martes en su primera comparecencia pública tras el paréntesis vacacional en la que sólo abordó la crisis sanitaria provocada por el brote de listeria, en la que denunció que desde la Junta "se ha faltado a la verdad" y exigió explicaciones a Juanma Moreno porque "un presidente lo es para lo bueno y para lo malo". A preguntas de los periodistas, rehusó posicionarse sobre la incertidumbre que reina a nivel nacional ante la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno, escudándose en que la "gravedad" de la situación causada por la listeriosis exige centrar el foco en este asunto y para el resto "ya tendremos tiempo" de hablar.

Díaz fue muy crítica con la gestión de la alerta sanitaria por parte del Ejecutivo andaluz, al señalar que una crisis de este tipo "puede sucederle a cualquier Gobierno, lo importante es cómo se actúa" y para la dirigente socialista, el Ejecutivo de PP y Cs ha actuado "tarde, mal" y "ha faltado transparencia".

La líder de la oposición exigió al presidente andaluz que "se ponga en primera fila" y dé explicaciones a preguntas "que nos hacemos todos". En concreto cuestionó por qué no se inmovilizó toda la actividad de la empresa Magrudis si no se sabía el foco desde el 14 de agosto por la mañana, lo que a su juicio hubiera evitado decenas de afectados en El Coronil y Chucena donde se comió "La Mechá" en sus ferias; por qué no fue la administración quien contactó con los clientes de la empresa sevillana directamente y "tardamos nueve días en conocer que había una marca blanca"; y "cómo se aseguró que la carne mechada era el único producto contaminado" e "incluso se recomendó no acudir al sistema sanitaria si no se había tomado" cuando los análisis han detectado la bacteria en otros productos de la misma marca como el lomo al Jerez y a la pimienta. "Se ha faltado a la verdad", denunció, y reclamó que el presidente comparezca en el Parlamento para dar respuesta a estas preguntas así como a las medidas para evitar que esta situación se repita y que afecte al sector cárnico y a la "marca Andalucía".

Frente a estas críticas al Gobierno andaluz, y ante el cruce de reproches entre éste y el Ayuntamiento de Sevilla a cuenta de un supuesto "error" en la identificación de las muestras o fallos en los controles preventivos de consumo que son competencia municipal (la empresa contaba desde 2017 con un sistema de autocontrol), Díaz se limitó a defender que "el Ayuntamiento de Sevilla ha dado explicaciones y el propio alcalde -el socialista Juan Espadas- se ha puesto el primero de la fila". Realmente, quienes han comparecido públicamente han sido el delegado municipal de Sanidad, Juan Manuel Flores, y el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, además del director de Salud Pública, Jesús Peinado, y el portavoz del comité de seguimiento, el doctor José Miguel Cisneros. Espadas y Moreno sí han participado en alguna reunión de dicho comité.