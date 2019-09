El derecho a un chapuzón «sin ser juzgado por tu cuerpo»

Darse un chapuzón en la playa o la piscina es un placer del que disfruta la mayoría de la población en verano. Sin embargo, es una experiencia que suelen evitar los jóvenes transexuales en pleno tratamiento hormonal o que no operados. Saben que exhibir un cuerpo «que la sociedad aún no acepta» conllevará miradas incómodas, juicios y en ocasiones incluso «insultos». Por eso, la iniciativa de la Asociación de Transexuales de Andalucía ATA-Sylvia Rivera de organizar el primer campamento de España para jóvenes transexuales les parece «muy importante», por la oportunidad que les ofrece de conocer a otras personas en su misma situación y de disfrutar del baño y el ocio al aire libre en un «espacio seguro sin ser juzgados» por su cuerpo.

«En la playa me da vergüenza porque la sociedad aún no acepta el tipo de cuerpo que yo tengo», relata Cristina Trujillo, de 25 años y una de las participantes en el campamento, que se celebrará del 11 al 15 de septiembre en la Sierra de Cazorla (Jaén). Cristina está en tratamiento con hormonas y de momento no tiene la intención de operarse. Reconoce que lo ideal es la plena integración de las personas transexuales en actividades con el resto de la sociedad «pero es verdad que a veces necesitamos espacios seguros en los que sepamos que nadie nos va a juzgar».

Es una opinión compartida por Mario Rodríguez, de 23 años, quien incide en que «todos necesitamos ver que hay más personas como nosotros». Mario se ha sometido a una intervención de reasignación de sexo «hace muy poco» y reconoce que antes de operarse le «daba mucho reparo» ir a bañarse a la playa o a una piscina pública. «El verano es una época muy importante para nosotros», admite, pues es cuando más se exhibe el cuerpo.

Adri Luna, uno de los monitores del campamento, reconoce que antes de operarse siempre estaba en la playa con camiseta «y si me la quitaba me sentía incómodo porque sabes que la gente te va a mirar, te puede decir cosas. Muchos han sufrido bullying y acoso y no están preparados para exhibirse. Aquí nadie te va a juzgar», insiste.

Ofrecer ese espacio «seguro» y una «convivencia entre iguales, porque cada transición es un mundo y cada persona lo ha vivido de una manera» es el objetivo principal del campamento, que incluirá actividades formativas y en el que también participarán amigos y parejas de los jóvenes transexuales.

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, explica que, junto a las actividades de ocio como el baño, senderismo o tirolina, se ofrecerán charlas sobre identidad trans, tópicos y aclaración de conceptos a cargo de un experto; un taller audiovisual en el que los participantes harán un vídeo y actividades culturales como un videoforum con la proyección del documental «Identidades trans y lucha por la identidad de género» o un concierto en la Plaza de las Ruinas de Santa María de Cazorla a cargo del rapero Enzo, además de una visita guiada al pueblo ofrecida por el Ayuntamiento, al que agradece la acogida al campamento.

El proyecto es pionero (sólo antes la fundación Daniella había organizado convivencias para menores transexuales) y fue presentado por ATA a la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) para 17 campamentos en Andalucía, cinco de inclusión social. Así, las 50 plazas son gratuitas para los participantes, como el resto de campamentos del IAJ, dependiente de la Consejería de Igualdad del Gobierno andaluz de PP y Cs (en concreto esta consejería está en manos del partido naranja). Y ello ha merecido la crítica de Vox. «No vamos a permitir que el dinero de los andaluces siga destinándose a actos de carga lobista e ideológica», escribió en un tuit la portavoz adjunta de este partido, Ángeles Mulas. Ello motivó toda una serie de comentarios que ATA prevé llevar a la Fiscalía por delito de odio ya que «nos han llamado hasta pedófilos».

En este sentido, reconoce que el IAJ «ha sido muy valiente» y ha aguantado «estoicamente». Sin embargo lamenta el «silencio sonoro» de todos los partidos, incluidos PSOE y Adelante Andalucía, ante unas críticas que «si hubieran sido a otro colectivo todos los grupos lo hubieran denunciado públicamente pero parece que contra los transexuales hay barra libre». Sí condenaron los ataques algunos diputados a título personal. Las críticas les confirman que iniciativas como ésta siguen siendo necesarias para darles visibilidad y defienden que «el dinero público está para todos los ciudadanos».