El emprendimiento a partir de los cincuenta, una segunda oportunidad

Lo que se entiende como «abuelo laboral» es una persona mayor de 50 años que ha salido del mercado y que le es imposible insertarse debido a su «avanzada» edad en vez de por sus méritos. No obstante, bajo el lema «Nunca es tarde para emprender», los premios +50 Emprende buscan alrededor de España las mejores ideas de seniors para montar su propio negocio.

Los premios +50 Emprende ofrecen una dotación económica de 30.000 euros repartidos entre tres premios a personas mayores de 50 años con un proyecto en mente. Los galardones, puestos en marcha por la colaboración de Endesa y Savia, están inspirados en la película de Santiago Requejo «Abuelos». El filme, cuyo estreno será el próximo 11 de octubre, es una comedia que desarrolla la vida de tres hombres que pierden su trabajo a los 50 años y, como más personas de su edad, experimentan serias dificultades para acceder al mercado laboral.

Por ejemplo, la vida de María José pasó por diferentes fases: fue chófer, comercial, florista, traductora, decoradora de interiores... pero, después de veinticinco años trabajando, a sus cincuenta dice que seguir el camino del emprendimiento es su «única opción». Porque lo hace por «supervivencia», al igual que María José, Teresa, Esperanza y otros 25 participantes más en Sevilla explicaron ayer a los productores de la iniciativa el proyecto que les gustaría desarrollar para ser uno de los tres ganadores de estos premios entre los diez finalistas.

Emprender no es sólo una cuestión de juventud, cada vez son más las personas que pierden su puesto con más de 25 años trabajando. La película pretende visibilizar la situación que viven muchos mayores y, al igual que los galardones, valorar la experiencia laboral de estos ya que «tienen mucho que aportar». Estos premios apuestan por transmitir lo que se conoce como «abuelos laborales» dándoles una oportunidad para que sean emprendedores creando su propio negocio. El director de la película pretende separar el concepto de empredimiento con el de juventud ya que la iniciativa no busca una idea reveladora como «un Facebook, una start up tecnológica», sino «proyectos viables que permitan mantenerse en el tiempo y vivir sin necesidades».

Critica también ese «emprendimiento por necesidad» que sufre el colectivo, circunstancias comunes a los personajes de «Abuelos» que tienen esa sensación de que «ya no sirven». Para Requejo lo que no puede hacer una sociedad es «desaprovechar el talento de sus mayores» ya que, asegura riendo, «los cincuenta son los nuevos treinta».