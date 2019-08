El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “asfixiando” a la comunidad que acumula un desfase de 1.350 millones por las entregas a cuenta de 2019 a los que se suman 4.000 millones que Andalucía reclama por su infrafinanciación el actual modelo y 400 del llamado mes 13 del IVA pendiente de 2017. Por ello, ha solicitado a Sánchez una “reunión urgentísima” del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aunque inicialmente el Gobierno andaluz descartó seguir los pasos de la Generalitat de Cataluña de ir a los tribunales por el impago de las entregas a cuenta de este año, este miércoles Moreno ha dejado claro que “no descarto ninguna medida” incluida la vía judicial si no se convoca el CPFF. Y ello tras conocer que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero “ha mentido porque no hay ningún documento que acredite que no nos pueden pagar lo que es nuestro”.

Moreno se ha referido así al informe de la Abogacía del Estado en el que la ministra de Hacienda se ha escudado para asegurar que un Gobierno en funciones sin los presupuestos de 2019 aprobados no puede efectuar esas entregas a cuenta, informe que se ha sabido ahora que no tuvieron hasta ayer aunque según la ministra los abogados del Estado les habían comunicado esa imposibilidad de forma verbal.

El presidente andaluz considera una “falta de respeto” y una “tomadura de pelo” la actuación de Montero apelando a un informe que no existía, precisamente de quien “hasta hace un año era consejera de Hacienda de todos los andaluces”.