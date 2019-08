La Junta no llevará a Hacienda al juez pero reclama los pagos

La Junta de Andalucía no seguirá a la Generalitat de Catalunya en su llamamiento a las comunidades para denunciar en los tribunales al Gobierno central por la demora en las entregas a cuenta, que el Ministerio de Hacienda justifica en que los Presupuestos Generales del Estado elaborados para 2019 fueron tumbados por la oposición, entre ellos los partidos independentistas catalanes. La opción del Gobierno catalán que animó a otras comunidades a seguirles no es algo que se planteen ni barajen desde el Ejecutivo andaluz, según explicaron a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda.

No obstante, desde la Junta sí son muy críticos con la «incertidumbre» que supone no saber los ingresos que van a recibir del Estado «y a día de hoy no sabemos no solamente qué va a pasar con las entregas a cuenta sino con el llamado mes 13 del IVA que supone casi 400 millones de euros». Una compensación que el Estado se comprometió a hacer efectiva este año 2019 a las comunidades a cuenta de la liquidación atrasada del ejercicio anterior en el que sólo se remitieron a las autonomías los ingresos correspondientes a once meses y que la Junta ha consignado como ingresos previstos en el Presupuesto de 2019, aprobado el pasado julio.

Desde la Consejería de Hacienda reconocen que «es realmente difícil cuadrar las cuentas en estas circunstancias pero a pesar de ello existe un compromiso de cumplir la regla de deuda y la del gasto» así como el objetivo del déficit, que para este año es del 0,1% y que en 2018 se desvío ligeramente (0,41% frente al 0,4%fijado).

El Gobierno de PP y Cs tuvo que elaborar el Presupuesto de 2019 en tiempo récord, aprobado en el Parlamento con los votos de Vox el 18 de julio, e inmediatamente comenzar a preparar el de 2020, para el que la formación de Santiago Abascal ha garantizado su apoyo tras un tira y afloja que puso en riesgo la aprobación de las cuentas de este año y que se saldó con un acuerdo a tres bandas que inicialmente da estabilidad también al próximo Presupuesto. «La situación de inestabilidad de no tener Gobierno ni Presupuestos del Estado dificulta la previsión de ingresos», reconocen desde Hacienda, que recuerda además que sigue pendiente la reforma de la financiación autonómica en la que Andalucía exige 4.000 millones más.