Sánchez llama a la movilización en la Andalucía de las "tres derechas"

En una campaña exprés Andalucía es un valor seguro. Por ello, el PSOE ha elegido hoy -como ya hiciera el 28 de abril- Sevilla para la tradicional pegada de carteles y repetirá, la próxima semana, para amarrar la opciones de crecimiento que el CIS cifra en hasta dos escaños en esta provincia. El pulmón del socialismo español es a la vez granero de votos (Andalucía reparte 61 escaños) y aporta certidumbre como antítesis de una Cataluña convertida en elemento distorsionador de la campaña. Para Pedro Sánchez, además, el trauma del 2 de diciembre -fin de la hegemonía socialista en la región- supone el mejor acicate para azuzar el miedo a las tres derechas, porque Andalucía es el “laboratorio” del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox "que quieren exportar a España".

A ello aludieron continuamente los intervinientes del mitin de apertura de campaña en el Centro Deportivo Pino Montano y especialmente el candidato socialista que centró la práctica totalidad de sus mensajes en incentivar una movilización que es, y ya fue el 28-A, clave para que el bloque de derechas no llegue a sumar. "La derecha sueña con el "no votarán" y nosotros vamos a votar bien, vamos a votar al PSOE", ha señalado Sánchez, al tiempo que destacaba que la única papeleta que garantiza no tener que volver a las urnas en los próximos cuatro años es la socialista. En este sentido, el candidato también ha jaleado a los indecisos. "No puede haber un voto que se quede en casa ni que vaya a otras formaciones", ha advertido, al tiempo que hacía una llamada a "todos los españoles sin distinción". El líder socialista quiere trasladar la imagen de que su partido es el único que puede llegar a formar gobierno.

Por su parte, tanto la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, como la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, llamaron a "ganar bien" el próximo 10 de noviembre, porque la propia Díaz ha "vivido en carne propia" que con vencer solo no basta, sino que esa victoria tiene que ser lo suficientemente rotunda como para que exista una alternativa por la derecha que la malogre. La ex presidenta de la Junta, otrora rival interna de Sánchez, ha apostado por una "gran victoria de Pedro el 10 de noviembre" y reconoció que un gobierno socialista en España es para ella "el mejor contrapeso" al de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Por su parte, la candidata PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda en funciones, Mª Jesús Montero, ha puesto en valor que esta provincia es la que "aporta un mayor número de votos a la victoria socialista" y reivindicó que Sánchez "no haya querido ceder ante los chantajes de quienes no creen en España" para no convocar elecciones.