Sevilla acoge la Colección Bassat de arte contemporáneo de la Nau Gaudí de Mataró

Miró, Saura o Chillida. Artistas de otras generaciones como Enric Ansesa, Laura Iniesta o los andaluces Fernando Daza o Luis Gordillo. Un elenco de 25 creadores de primer nivel –tanto los que forman parte del imaginario popular como los de esta generación– están representados a partir de hoy en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol de Sevilla. Una selección de 30 obras que quiere ser el reflejo del arte contemporáneo de nuestro país a través de la Colección Bassat.

La inauguración de la exposición contó ayer con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el publicista y propietario de la colección, Luis Bassat, la comisaria de la muestra, Núria Poch, el alcalde de Mataró, David Bote, y artistas como Rosa Codina Esteve, Jordi Prat Pons o Josep Serra.

Pulido aseguró que esta muestra será "sin lugar a dudas uno de los referentes culturales de Andalucía" durante los próximos meses. El presidente elogió a Luis y Carmen por su "pasión y amor por el arte" y recordó que dar forma a una colección que cuenta con más de 3.000 pinturas originales, más de 500 esculturas y un gran número de fotografías es solo posible "gracias a la dedicación y esfuerzo de sus propietarios" que ya comenzaron "allá por el otoño de 1973 con la adquisición de su primer cuadro".

Por su parte, Luis Bassat expresó lo que siente por Andalucía, una tierra que le enamoró tanto a él como a su mujer cuando "visitamos en nuestro modesto viajes de novios Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla". No acaba aquí su unión con la comunidad; el publicista fue el encargado de llevar la publicidad mundial de la Expo92 y "durante muchos años" de Andalucía, cuando creó el eslogan "Andalucía no hay más que una y no hay otro lugar igual". Concluyó animando "a los más jóvenes a que compren arte" y explicó que, como se hace con esta muestra, lo más importante es la "difusión del arte español".

Por último, Bote agradeció a Cajasol y Bassat la colaboración con Mataró y explicó que "con nuestra barquita –la Nao Gaudí– traemos a Sevilla grandes artistas de la época contemporánea y artistas de Mataró, que encuentran a sus hermanos andaluces para el disfrute de todos".

La colección se podrá visitar desde hoy hasta el 24 de noviembre y, además de multitud de actividades, con motivo de "La noche en Blanco", permanecerá abierta en la madrugada del 4 al 5 de octubre hasta las 2:00 horas.