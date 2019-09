Teresa Rodríguez eleva a abuso sexual la acusación contra el empresario que simuló besarla

Tras visionar el vídeo en el que el empresario Manuel Muñoz se "abalanza" sobre la líder de Podemos Teresa Rodríguez y le pone su mano sobre la boca para simular besarla, durante un acto en la Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2016, el tribunal que juzga el caso ha planteado a las partes la posibilidad de modificar la calificación de los hechos como abuso sexual, castigado con hasta tres años de cárcel, en vez de un delito contra la integridad moral, por el que el acusado se enfrentaba a nueve meses de prisión, además de otro de atentado a la autoridad por lo que la fiscal y la acusación particular solicitaban un año de prisión.

La decisión del magistrado que preside el tribunal que juzga el caso en la Audiencia de Sevilla, José Manuel de Paúl, se ha producido tras practicarse todas las pruebas, entre ellas el testimonio de la propia diputada de Adelante Andalucía y el visionado de la grabación de los hechos por las cámaras de seguridad de la Cámara de Comercio.

Tras un receso, y antes de que las partes expusieran sus conclusiones definitivas e informes finales, el juez ha expuesto a que a la vista de las pruebas practicadas en el juicio, el tribunal plantea la posibilidad de calificar los hechos como abusos sexuales.

La fiscal ha rechazado hacerlo y ha mantenido la calificación de los hechos como un delito de atentado a la autoridad y otro contra la integridad moral al no ver "ánimo libidinoso" en la actuación del acusado, Sin embargo, el abogado que representa a Teresa Rodríguez, Luis de los Santos, sí ha optado por modificar la calificación de los hechos y solicitar la pena de un año de prisión y 18 meses de multa a 30 euros días por el delito de abusos sexuales de forma "alternativa" a delito contra la integrad moral.

La diputada de Adelante Andalucía y coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, declaró durante el juicio que lo que en varios ocasiones, y también en el juicio, el empresario considera "una broma", para ella "fue una agresión en toda regla, me sentí humillada, me sentía un objeto".

El juicio comenzó con la declaración del acusado, que insistió en que todo fue "una broma" y negó cualquier contacto físico con Rodríguez. "No la empujé ni la agredí", "ni me apoyé, ni la rocé ni la toqué" aseguró, tras señalar que puso su mano en la boca de la diputada "a una distancia porque no es correcto ponerle la mano a una señora en la boca". El empresario indició en que intentó sin éxito contactar con ella pera disculparse personalmente si bien lo hizo públicamente "en la televisión, en la radio y en los medios" y volvió a "pedir perdón si ella se ha sentido ofendida", pero se mostró "sorprendido" por la repercusión y el juicio tras dejar claro que su actuación no estuvo vinculada a la condición de mujer y autoridad pública de Rodríguez, "A cualquier persona le hubiera gastado esa broma porque lo hago muchas veces, incluso con hombres".

La declaración de Rodríguez ofreció una versión muy distinta de los hechos. Relató que a petición de la jefa de protocolo de la Cámara de Comercio, subió a saludar al presidente y al salir de su despacho el acusado la "arrinconó" y le puso "una mano en la boca y otra en la espalda o la cabeza", cuando simuló besarla. Además del presidente y el acusado había un tercer empresario y que, salvo la jefa de protocolo que se quedó "anonadada" y le preguntó si se conocía, en el resto percibió que "les parecía algo normal".

Por ello, aseguró que se sintió "humillada" e incluso "miedo porque estaba sola en un rincón entre tres señores que no conocía y que acaban de ver cómo me agreden y que lo consienten y ríen". También admitió que se sintió "frustrada durante todo el día por no haber sido capaz de reaccionar, porque yo no me podía comportar normalmente porque estaba ostentando un cargo público".