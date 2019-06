“Torra aún no ha venido a L’Hospitalet y debería ser el más interesado en conocer nuestros proyectos”

Ha logrado mayoría absoluta cuando más fragmentado está el tablero. ¿Cuál es la fórmula?

Pensaba que esto formaba parte de la Historia y que ya no veríamos mayorías absolutas. La fórmula es el trabajo de proximidad que significa un Ayuntamiento. También nos ha ayudado el hecho de que el PSOE esté mucho mejor que hace cuatro años. Probablemente esa combinación ha sido la clave.

- ¿Qué proyectos tiene para el próximo mandato que recién empieza?

Serán cuatro años de los más importantes de L’Hospitalet en estos 40 de democracia. Es evidente que hemos cambiado radicalmente la ciudad, que ha pasado de ser el suburbio de Barcelona a una capital moderna, que aporta valor al conjunto. Hemos ido madurando algunos proyectos que se visualizarán a lo largo de este mandato. Uno es el soterramiento de las vías del tren, que cambiará totalmente la ciudad. También está el clúster biomédico de Bellvitge y el soterramiento de la Gran Via, la unión de todo este espacio donde hay universidades, hospitales y centros de investigación para que puedan aterrizar las empresas del sector. Y tenemos además otras dos iniciativas que quizás no son tan espectaculares pero que para nosotros son muy importantes: la transformación de Can Rigal con el Hospital General y el tema vinculado al deporte, y la instalación de ascensores en Bellvitge.

- ¿Se ve presidenta de la Diputación de Barcelona?

Es un debate mediático. No hay nada, veremos cuando terminen las negociaciones. Yo estoy muy bien aquí, me siento muy reconocida. Haremos lo que tengamos que hacer en función de si tenemos la posibilidad o no de gobierno. Aunque parezca mentira, aún es pronto.

- ¿Habría que dar más impulso al área metropolitana?

Es un espacio territorial con mucha fuerza que requiere de una institución que la gobierne y que pueda impulsar proyectos a veces complicados desde las ciudades, por ejemplo en política medioambiental, movilidad, seguridad o reactivación económica. Además, tenemos una situación preocupante: la Generalitat probablemente no ha hecho aquello que muchas veces esperamos de una administración como ésta y el área metropolitana podría ser el motor que pudiese generar el impacto que necesita Cataluña.

- En un año de mandato, el president no ha venido.

Efectivamente. Le he pedido de forma privada y públicamente esta visita institucional a L’Hospitalet porque tenemos proyectos que no sólo son importantes para la ciudad sino que también son de país y el president debería conocer y compartir, pero aún no ha encontrado el momento.

- ¿Le ha dicho si vendrá? ¿Cree que lo hará antes de una hipotética convocatoria de elecciones?

Se ha comprometido a venir, creo que públicamente. La segunda ciudad de Cataluña se merece también esta atención. Repito, nuestros proyectos no sólo favorecen a la ciudad y el más interesado debería ser él en conocer, por ejemplo, el clúster biomédico de Bellvitge.

- Fue testigo de la tensa reelección de Colau. ¿Cómo ve el escenario con el PSC en el gobierno municipal?

El resultado del 26-M ponía en evidencia que la gestión política no era sencilla. Por lo que representa, valoro positivamente el hecho de que Ada Colau haya sido investida con un acuerdo con el PSC. El Ayuntamiento se centrará en hacer política para los ciudadanos y para impulsarla como capital de Cataluña y del área metropolitana. Necesitamos que Barcelona tire de ella, que el resto podamos contribuir y ayudar, pero que también nos podamos beneficiar. Yo quiero que a Barcelona le vaya muy bien porque cuanto mejor le vaya, mejor le irá a nuestra ciudad. Las oportunidades que puedan aterrizar en Barcelona también benefician a nuestros vecinos. Esta combinación –comunes y socialistas– da más fuerza al Ayuntamiento y sus políticas no serán en torno al «procés» como planteó Ernest Maragall (ERC). El «procés» es un tema político que hay que resolver, pero no en el Ayuntamiento de Barcelona.

- Hablando del “procés”, ¿debe el PSOE sentarse a dialogar con el independentismo, con líneas rojas?

Debemos superar cordones sanitarios y líneas rojas, aquí hay un problema político y sólo se resolverá a través de la política. ¿Quién debe sentarse? No es lo más importante. Hay que garantizar que podamos sentarnos todos a hablar, a opinar y a encontrar una solución. Y esto no se ha hecho, probablemente porque desde el primer momento el PP no ha querido ser consciente de que había un problema en Cataluña. También porque los independentistas pensaban que tendrían más rendimiento yendo por atajos en lugar de por las vías establecidas y respetar las normas. Además, hemos pasado de la política al ámbito judicial. Ahora estamos a la espera de la resolución, espero que sea una sentencia justa y que a partir de esta sentencia podamos empezar a hablar de política de nuevo.

- ¿Tendría Cs que permitir la investidura de Sánchez?

Es una de las posibilidades que hay, una es con la suma de algunas formaciones y la segunda con la abstención de otras. Todos los partidos debemos y deben tomar buena nota de lo que dijeron los ciudadanos en las urnas. Todos debemos leer bien los resultados, los que estamos en una posición de gobernar y los que están en la de oposición. Debemos levantar la mirada y no trabajar únicamente desde el «cortoplacismo». España necesita un gobierno que gobierne, los ciudadanos han dicho lo que quieren, que es un Gobierno socialista. A partir de aquí está la habilidad del presidente del Gobierno y de su equipo para negociar los posibles pactos o acuerdos puntuales para que la investidura pueda sacarse adelante.

- Frente a la posibilidad de una hipotética convocatoria de elecciones en Cataluña, con la división del independentismo y el momento que atraviesa Cs, ¿ve a Miquel Iceta de president?

Yo estaría encantada. Sé que sería un excelente president, que intentaría por todos los medios trabajar por la suma de todos para que Cataluña volviera a ser esa tierra por la que lucharon nuestros padres y abuelos y por la que hay tanta gente preocupada.