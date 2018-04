Ángel Garrido: «El candidato lo decide Rajoy y yo soy un militante disciplinado»

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ángel Garrido, ha admitido que el candidato interino del PP a dirigir la región hasta las elecciones autonómicas de 2019 lo decide el presidente de 'los populares', Mariano Rajoy, y la dirección nacional y ha sostenido que él lo acatará porque es "un disciplinado militante".

En la rueda de prensa posterior Consejo de Gobierno que se ha celebrado este jueves con carácter extraordinario tras la salida de Cristina Cifuentes, Garrido, que es el favorito del PP de Madrid para ocupar el puesto, ha evitado dar un paso al frente pues cree que "ante los intereses del partido no caben las opiniones personales". "Formo parte del aparato de partido, siempre acataré las decisiones sin poner ni un pero", ha apostillado.

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la elección del candidato se hará pensando solo en los intereses generales y en lo que sea mejor para los madrileños y confía en que Génova tome la decisión "sin precipitarse" y sopesando "todo", pero sin agotar los plazos legales, sino "cuanto antes", porque "no sería bueno prolongar" la situación de interinidad.

Ha afirmado que acatará, "como siempre" lo que diga la dirección del PP, porque es un militante "disciplinado", y ha asegurado que mientras tanto asumirá la Presidencia en funciones "como todo lo que he hecho en mi vida, con responsabilidad". "No me hubiera gustado estar aquí hoy, por razones profesionales y personales", ha señalado.