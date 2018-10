Cheques de 3.000 euros por alumno para subvencionar el Bachillerato

El Cheque-Bachillerato, una de las medidas anunciadas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el Debate del Estado de la Región para el curso académico 2019-2020, estará dotado con 3.000 euros por alumno. El centro escolar se hará cargo de la diferencia si el importe por curso sobrepasa esa cantidad, previo acuerdo con la Comunidad. Lo detalló ayer Garrido en un encuentro con la comunidad educativa en el colegio concertado Nazaret-Oporto del distrito de Carabanchel, un centro al que acuden alumnos de 20 nacionalidades.

Como ya se avanzó, la medida beneficiará a 3.000 alumnos y la ayuda irá destinada a familias con dificultades económicas para que sus hijos puedan continuar con sus estudios en el centro que elijan. Para este fin, el Ejecutivo madrileño ha consignado una partida de 3,2 millones de euros el próximo año.

Garrido calificó como «terrible» el hecho de que algunos alumnos tengan que abandonar el centro donde llevan formándose toda la vida por las dificultades económicas. Por ese motivo, las ayudas económicas serán concedidas «a quienes más lo necesitan», es decir, aquellas que «estén por debajo de un determinado umbral de renta», aunque el presidente no detalló cuál. También indicó que «se tendrá en consideración» a las familias numerosas. Precisamente, en el colegio Nazaret-Oporto estudian Marta y Lucía, dos niñas de 4 de la ESO que explicaron su complicada situación económica. Marta relató que le gustaría poder estudiar el Bachillerato en la rama de Ciencias Sociales en su colegio, pero no sabe si sus padres «podrán permitirse pagar el precio». Junto a ella se encontraba su compañera Lucía, que quiere optar por la rama de Ciencias, pero tampoco tiene la seguridad de que su familia pueda afrontarlo. «Mis padres ahora trabajan los dos, pero creo que a lo mejor el dinero no es suficiente...». Y es que, cursar el Bachillerato privado en el colegio Nazaret-Oporto cuesta unos 260€ al mes, según detalló personal administrativo del centro.

El presidente de la Comunidad, resaltó la importancia que se da desde el Gobierno regional al derecho de la libre elección de los padres y la igualdad de oportunidades en materia educativa. «Todos los padres tienen derecho a elegir el colegio que quieren para sus hijos», apuntó Garrido.