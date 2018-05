Cs busca votos en la Universidad con reformas que no gustan a los rectores

La universidad «está enferma» y ahora hay que ver si la enfermedad «es grave o no y si está extendida», dice Ciudadanos. Y es que, después de los casos de Cifuentes y Casado que han puesto en entredicho a la Universidad, el grupo naranja quiere convertirse en abanderado de la renovación universitaria con iniciativas que no han dejado indiferentes a los rectores, que consideran que ellos son los verdaderos protagonistas de cualquier reforma que quiera abordarse y que deben de ser consultados.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, quiere que se hable largo y tendido de la Universidad en un pleno monográfico el próximo 7 de junio porque considera que con la marcha de Cifuentes se ha puesto fin a una crisis política, pero ahora está pendiente de resolver una crisis de credibilidad de la universidad pública y, en especial, de la Universidad Rey Juan Carlos. «Los alumnos siguen enfadados y preocupados por su futuro y exigen a los políticos que limpiemos la imagen de la Universidad y que vuelva a estar a la altura que ellos desean», afirman.

Aguado quiere encontrar en la Asamblea de Madrid un nuevo altavoz a la reforma que ya presentó en el Congreso de los Diputados Albert Rivera hace unas semanas con la intención de poner «luz y taquígrafos» a todo lo que está ocurriendo en la Universidad. Ciudadanos plantea una reforma que facilite una mayor transparencia y mejor gobernanza universitaria, una financiación vinculada a resultados concretos, que haya mecanismos que impidan copiar una tesis y que sea obligatorio publicarla, entre algunas de las ideas que proponen porque «no podemos dejar en la estacada a 42.000 alumnos de la Rey Juan Carlos». Ciudadanos ya ha enviado una carta a los portavoces parlamentarios en la Asamblea para «animarles» a participar en el debate que pretende impulsar y, en la próxima junta de portavoces que tendrá lugar el martes, apoyen la celebración del pleno monográfico del 7 de junio. Parece ser que todos los grupos políticos están dispuestos a sentarse a hablar del «tema de moda» de los últimos meses. Todos, incluido el PP, que no se opone pese a considerar que la propuesta «es oportunista» porque había otro ya aprobado sobre violencia de género e igualdad de oportunidades.

Sin embargo, no todos los rectores valoran positivamente la intentona de la formación naranja. Entre ellos Rafael Garesse, rector de la Autónoma, quien considera que «las necesidades de la universidad española para subirse al carro de la modernidad superan muchísimo a lo que es el control de un máster o medidas puntuales como las que propone Ciudadanos, tiene unos desafíos mucho más importantes, como la revolución digital, la inteligencia artificial, la robótica o lo que es tener que afrontar en poco tiempo una reforma del mercado laboral muy grande. Los retos son tan profundos que lo que se necesita es ir al fondo de la cuestión porque la Universidad tiene que ser el centro del desarrollo social».

Una opinión similar es la que mantiene Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense, para quien «los políticos tienen que pensar en el modelo de universidad que queremos, pero somos nosotros los que tenemos que dar nuestra opinión porque somos los protagonistas y tenemos bastante experiencia sobre cómo funciona». Andradas considera que muchas de las medidas que propone la formación naranja «revelan un profundo desconocimiento de cómo funciona. Por ejemplo, habla de sistemas antiplagio, pero todas las universidades lo tienen ya. Veo bien que se pueda acceder a todas las tesis, pero en realidad las tesis son actos públicos a los que cualquiera puede asistir. O habla de poder consultar todos estos trabajos, pero sólo teniendo en cuenta que cada año se leen 15.000 trabajos de fin de máster, necesitaríamos un repositorio enorme. Cierto que hay que buscar máxima transparencia, pero pasado un tiempo, los trabajos hay que archivarlos o que estén en la red con un límite de tiempo». El rector de la Complutense repara también en la propuesta de que todas las plazas se convoquen a la vez y en fechas concretas es: «una cuestión muy complicada por el funcionamiento de la Administración porque los ritmos de convocatoria son muy distintos».

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, cree que ciertamente «tenemos que cambiar las reglas de funcionamiento porque el mundo ha cambiado. Si seguimos con las de hace 50 años no vamos a dar todo el servicio que la sociedad nos demanda. El sistema actual es mejorable, pero no haría experimentos con la Educación de nuestras nuevas generaciones. Cualquier cambio que hagamos tiene que ser consensuado». Después del «escándalo Cifuentes», Ramos asegura que, ante todo, «somos servidores públicos y tendremos que ser transparentes con nuestras actuaciones, procedimientos y resultados. He sido la persona que ha llevado a Fiscalía las presuntas irregularidades con el máster de Cifuentes y la Justicia va a poner a cada uno en su sitio».

Mientras, la ley madrileña de Educación (Lemes), vuelve a tramitarse en la Asamblea, una norma que ya incluye algunas de las medidas que propone Ciudadanos. No salió adelante por un error en la votación y ahora el grupo naranja está dispuesto a dar su apoyo.